Ένα βιβλίο με 218 παραδοσιακές συνταγές βρίσκεται πίσω από τη γαστρονομική εικόνα που επέλεξε να παρουσιάσει η Τουρκία στους ηγέτες του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

Σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, το μενού της Συνόδου αντλεί έμπνευση από το «Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı», που στα ελληνικά αποδίδεται ως «Η τουρκική κουζίνα με συνταγές αιώνων». Πρόκειται για έκδοση που δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία της Εμινέ Ερντογάν και παρουσιάστηκε το 2021, με στόχο τη διεθνή προβολή της τουρκικής γαστρονομίας.

Οι 218 συνταγές και οι γνωστοί σεφ

Στις σελίδες του βιβλίου συγκεντρώνονται συνταγές από διαφορετικές περιοχές της Τουρκίας, από σούπες, όσπρια και λαδερά μέχρι κρεατικά, γλυκά και παραδοσιακές τεχνικές ζύμωσης και αποξήρανσης.

Για τη δημιουργία του συνεργάστηκαν ακαδημαϊκοί, ιστορικοί της γαστρονομίας και γνωστοί Τούρκοι σεφ, με στόχο οι παλιές συνταγές που θεωρείται ότι είναι μέρος της τουρκικής παράδοσης, να αποδοθούν με ιστορική ακρίβεια, αλλά και να μπορούν να παρουσιαστούν σε μια σύγχρονη επαγγελματική κουζίνα.

Η έκδοση επιχειρεί παράλληλα να απομακρύνει την εικόνα της τουρκικής κουζίνας από τη μονοδιάστατη σύνδεσή της με τα κεμπάπ, προβάλλοντας τα λαχανικά, τα όσπρια, το ελαιόλαδο και τις χορτοφαγικές επιλογές.

Η σφραγίδα της Εμινέ Ερντογάν

Το βιβλίο συνδέθηκε από την πρώτη στιγμή με τη γαστρονομική και περιβαλλοντική ατζέντα της Εμινέ Ερντογάν.

Βασικό του μήνυμα είναι ότι η παραδοσιακή κουζίνα μπορεί να είναι υγιεινή, βιώσιμη και να περιορίζει τη σπατάλη τροφίμων. Μία από τις συνταγές που είχαν ξεχωρίσει κατά την παρουσίασή του ήταν ο χαλβάς από στραγάλια, τον οποίο είχε εκτελέσει η ίδια η σύζυγος του Τούρκου προέδρου.

Η αγγλική έκδοση κυκλοφόρησε με τον τίτλο «Turkish Cuisine With Timeless Recipes» και σχεδιάστηκε εξαρχής ως εργαλείο διεθνούς πολιτιστικής προβολής.

Τοπικά προϊόντα στο τραπέζι του ΝΑΤΟ

Μαζί με τις συνταγές του βιβλίου, η Άγκυρα επέλεξε να παρουσιάσει προϊόντα με γεωγραφική ένδειξη από ολόκληρη την Τουρκία.

Στα σχετικά δημοσιεύματα αναφέρονται, μεταξύ άλλων, σύκα Αϊδινίου, βερίκοκα Μαλάτειας, τα διάσημα φιστίκια του Αντέπ, φουντούκια από τον Πόντο, στραγάλια του Τσορούμ, λουκούμια από το Αφιόν Καραχισάρ και τσάι Ριζούντας.

Κάθε προϊόν λειτουργεί ως μικρή βιτρίνα μιας διαφορετικής περιοχής και εντάσσεται στην προσπάθεια της Τουρκίας να συνδέσει τη διπλωματική φιλοξενία με την προώθηση της αγροτικής παραγωγής και του τουρισμού της.

Παρά τις πληροφορίες για το βιβλίο από το οποίο αντλήθηκαν οι συνταγές, το πλήρες και επίσημο μενού των ηγετών δεν έχει δημοσιοποιηθεί.

Αυτό που έχει γίνει γνωστό είναι η φιλοσοφία του μενού: παραδοσιακές συνταγές, τοπικά υλικά και προϊόντα με γεωγραφική ταυτότητα.

Η γαστρονομία ως διπλωματικό εργαλείο

Η επιλογή του συγκεκριμένου βιβλίου δεν αφορά μόνο το φαγητό. Αποτελεί μέρος της λεγόμενης «γαστρονομικής διπλωματίας» της Άγκυρας.

Μέσα από το τραπέζι της Συνόδου, η Τουρκία επιχειρεί να παρουσιάσει στους ξένους ηγέτες μια επιμελημένη εικόνα της χώρας: βαθιά ιστορία, πλούσια τοπική παραγωγή και μια κουζίνα που συνδέει την παράδοση με τη βιωσιμότητα.

Στην Άγκυρα, λοιπόν, οι ηγέτες του ΝΑΤΟ δεν καλούνται απλώς να δοκιμάσουν τουρκικά πιάτα. Γίνονται αποδέκτες ενός πολιτιστικού και πολιτικού μηνύματος, σχεδιασμένου μέχρι και την τελευταία συνταγή.