Ο ΠΑΟΚ πήρε φιλική νίκη με 3-2 επί της ΑΕΚ Λάρνακας και ο Αλέσιο Λίσι στις δηλώσεις του αναφέρθηκε ξανά στις μεταγραφές που περιμένουν πριν το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι.

Τρίτο φιλικό παιχνίδι και τρίτη νίκη για τους «ασπρόμαυρους», με τον Ιταλό τεχνικό να κάνει δηλώσεις μετά τη λήξη του ματς και να λέει τα εξής…

«Είναι μία παράξενη κατάσταση, γιατί τα πρώτα λεπτά δεν μου άρεσαν. Μετά το cooling break ωστόσο διορθώσαμε κάτι και γίναμε καλύτεροι. Το δεύτερο ημίχρονο δεν ξεκίνησε τόσο άσχημα όσο το πρώτο, όμως όχι τόσο καλά όσο θέλαμε. Ωστόσο, τελειώσαμε καλά το ματς. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, πρέπει να γίνουμε πιο σταθεροί».

Για το αν άλλαξε κάτι σε σχέση με τα προηγούμενα φιλικά: «Ναι. Χθες δουλέψαμε στην προπόνηση το build-up με τρεις παίκτες και σήμερα το εφαρμόσαμε στον αγώνα. Νομίζω ότι για αρκετά διαστήματα λειτούργησε καλά. Το πιο δύσκολο σε αυτό είναι να αποφεύγεις το μαρκάρισμα του αντιπάλου και πιστεύω ότι το κάναμε πραγματικά καλά. Για μόλις μία ημέρα δουλειάς πάνω σε αυτό, είμαι ικανοποιημένος με όσα είδα στο παιχνίδι».

Για το αν έχει στο μυαλό του την 11άδα για το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι: «Όχι, καθόλου. Πολλοί παίκτες τα πηγαίνουν καλά και επιπλέον η μεταγραφική περίοδος είναι ακόμη ανοιχτή. Ελπίζω ότι θα έρθουν νέοι παίκτες πριν από το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι, επομένως πολλά πράγματα μπορούν να αλλάξουν».

Για το πόσο χρόνο χρειάζεται ένας παίκτης για να προσαρμοστεί σε αυτά που ζητάει: «Εξαρτάται από τον ίδιο τον παίκτη και από όσα κάνει μέσα στο γήπεδο. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές που εφαρμόζουν με ακρίβεια όσα τους ζητάμε και άλλοι που δεν το κάνουν στον ίδιο βαθμό. Γι’ αυτό είναι αδύνατο να δώσω μια συγκεκριμένη απάντηση. Για παράδειγμα, ο Τάισον ήρθε τώρα και ήταν πραγματικά πολύ καλός. Κάθε παίκτης είναι διαφορετικός, επομένως είναι αδύνατο να απαντήσω γενικά σε αυτή την ερώτηση».