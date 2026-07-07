Τροχαίο ατύχημα με θύμα έναν ανήλικο σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (7/7) στην περιοχή του Καρτερού στην Κρήτη.

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο cretalive, ένα 16χρονο αγόρι παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου παρέλαβε τον ανήλικο και τον μετέφερε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, προκειμένου να υποβληθεί σε ιατρικό έλεγχο και τις απαραίτητες εξετάσεις.

Όπως δήλωσε στo ίδιο μέσο ο διοικητής του νοσοκομείου, Κώστας Δανδουλάκης, ο 16χρονος φέρει κάταγμα στην κλείδα, ελαφριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, καθώς και επιφανειακά τραύματα.

Ο ανήλικος νοσηλεύεται υπό ιατρική παρακολούθηση και υποβάλλεται στις απαιτούμενες εξετάσεις, ενώ σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.