Ο αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε σειρά πληγμάτων κατά του Ιράν, όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, υποστηρίζοντας ότι οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν ως απάντηση σε ιρανικά πλήγματα εναντίον τριών εμπορικών πλοίων που διέπλεαν τα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με τη CENTCOM, τα «ισχυρά πλήγματα» έχουν στόχο να «επιβάλουν βαρύ κόστος» στο Ιράν, λόγω της «στόχευσης και επίθεσης κατά εμπορικών πλοίων με πλήρωμα αθώους πολίτες σε διεθνή θαλάσσια ύδατα».

«Η αποδεδειγμένη επιθετικότητα του Ιράν ήταν αδικαιολόγητη, επικίνδυνη και αποτελεί σαφή παραβίαση της εκεχειρίας», ανέφερε ακόμη η αμερικανική διοίκηση.

U.S. Central Command forces have begun launching a series of powerful strikes against Iran to impose heavy costs for targeting and attacking commercial shipping crewed by innocent civilians in an international waterway. The U.S. strikes are in response to Iranian attacks on three… — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 7, 2026

Η ένταση στη Μέση Ανατολή παραμένει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, με τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών να ενισχύουν τους φόβους για νέα κλιμάκωση στην περιοχή. Οι σχέσεις μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκονται ξανά στο επίκεντρο, ενώ τα στρατιωτικά πλήγματα και οι αλληλοκατηγορίες μεταξύ των δύο πλευρών δημιουργούν ένα εύθραυστο σκηνικό ασφαλείας στον Περσικό Κόλπο και ευρύτερα στη Μέση Ανατολή.