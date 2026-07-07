Το φέρετρο που μεταφέρει τη σορό του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, έφτασε το βράδυ της Τρίτης στην ιερή πόλη Νατζάφ του Ιράκ, λίγο πριν από τις προγραμματισμένες νεκρικές πομπές στις δύο σημαντικότερες θρησκευτικές πόλεις της χώρας, όπου βρίσκονται μερικοί από τους πιο ιερούς τόπους λατρείας για τους σιίτες μουσουλμάνους.

The casket of Ayatollah Khamenei has been unloaded from the plane



Iran's President Pezeshkian and Iraq's Prime Minister Ali al-Zaidi paid their respects. https://t.co/AhaEIBRqpl pic.twitter.com/7MSRu0U31X — Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) July 7, 2026

Η ιρακινή κρατική τηλεόραση σε απευθείας μετάδοση έδειξε την άφιξη της πτήσης που μετέφερε το φέρετρο στο διεθνές αεροδρόμιο της Νατζάφ, όπου έγινε δεκτό από τον πρωθυπουργό της χώρας Άλι αλ Ζαΐντι και υψηλόβαθμους αξιωματούχους ενόψει των επικήδειων τελετών και της μαζικής επικήδειας πομπής.

Στην επίσημη υποδοχή στο αεροδρόμιο παρέστησαν Ιρακινοί πολιτικοί ηγέτες και θρησκευτικές προσωπικότητες των Σιιτών, πριν το φέρετρο μεταφερθεί μέσα από την πόλη για τις εκδηλώσεις πένθους που αναμένεται την Τετάρτη να προσελκύσουν πλήθος κόσμου.

Iraqi forces performing official military salutes for the body of martyred Leader of the Islamic Revolution Ayatollah Seyyed Ali Khamenei. pic.twitter.com/kJ6ftj4YvL — Imran khan Tiger (@5imran5khan) July 7, 2026

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν έφθασε επίσης στη Νατζάφ για να συμμετάσχει στις τελετές, μαζί με τους Ιρακινούς πολιτικούς ηγέτες και θρησκευτικές προσωπικότητες του σιιτικού Ισλάμ.