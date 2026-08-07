Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Αγίας Πελαγίας στην Κρήτη ένα πρωτοφανές περιστατικό, το οποίο μάλιστα καταγράφηκε από την κάμερα ασφαλείας τουριστικής επιχείρησης.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το MEGA, ένας τουρίστας από το εξωτερικό, ο οποίος διέμενε σε ξενοδοχείο της περιοχής, μπήκε σε γραφείο εκδρομών και προχώρησε σε μια αδιανόητη πρόταση προς την υπάλληλο.

Όπως φαίνεται στο βίντεο από την κάμερα ασφαλείας, ο άνδρας φέρεται να ρώτησε πόσα χρήματα θα χρειαζόταν προκειμένου να ασελγήσει τόσο στην εργαζόμενη όσο και στη 10χρονη κόρη της.

Το κορίτσι βρισκόταν εκείνη την ώρα στην αυλή της επιχείρησης, καθισμένο σε ένα τραπεζάκι, χωρίς να έχει αντιληφθεί όσα συνέβαιναν.

«Έκανε με τα χέρια νόημα πόσο θέλει για να αγοράσει το κοριτσάκι»

Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης περιέγραψε στο MEGA τις στιγμές που προκάλεσαν αναστάτωση.

«Καθόταν έξω το κοριτσάκι του γείτονά μας. Μικρό. Και λέει αυτός, έκανε με τα χέρια νόημα, πόσο θέλει για να αγοράσει το κοριτσάκι. Του είπε θα καλέσω την Αστυνομία και μετά έφυγε αυτός, δεν το ξαναείδαμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μετά το περιστατικό, ο ιδιοκτήτης ενημέρωσε άμεσα την Αστυνομία. Αστυνομικοί μετέβησαν στο ξενοδοχείο όπου φέρεται να διέμενε ο τουρίστας, ωστόσο ο ίδιος είχε ήδη αποχωρήσει από το κατάλυμα.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο των Αρχών, ενώ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του MEGA, η οικογένεια αναμένεται να κινηθεί νομικά για το περιστατικό.