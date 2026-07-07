Ολοκληρώθηκε σήμερα στην ιερή πόλη Κομ η τελετή για τον εκλιπόντα ανώτατο ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ και η πομπή με τη σορό του κατευθύνεται τώρα στο Ιράκ, σε περιοχές με σημαντική σιιτική κοινότητα.



Εκατομμύρια άνθρωποι απέτισαν φόρο τιμής στον ηγέτη χθες στην Τεχεράνη, σε μια εκδήλωση που διοργανώθηκε ως επίδειξη δύναμης και ενότητας, έξι μήνες μετά την καταστολή των μαζικών διαδηλώσεων κατά της εξουσίας και της ακρίβειας.

Στην Κομ, πόλη του περίπου 1,5 εκατομμυρίου κατοίκων, το πλήθος ήταν εξίσου μεγάλο και φώναζε “Θάνατος στην Αμερική!”, ένα σύνθημα που ακούγεται συχνά στις επίσημες συγκεντρώσεις στο Ιράν. Σε αεροφωτογραφίες, που μεταδόθηκαν από την κρατική τηλεόραση, εικονίζονται οι δρόμοι αυτής της πόλης γεμάτοι από τον κόσμο.

Τα φέρετρα του Αλί Χαμενεΐ και των συγγενών του αναμένονται απόψε στο Ιράκ και αύριο θα πραγματοποιηθούν τελετές στις πόλεις Νατζάφ και Κερμπάλα, τις δύο πιο ιερές πόλεις του σιιτικού Ισλάμ εκεί.

Οι ιρακινές αρχές ανακοίνωσαν ότι ανέπτυξαν σημαντικό μηχανισμό για την ασφάλεια. Στη Νατζάφ, εκεί όπου οι πλέον υψηλόβαθμοι θρησκευτικοί αξιωματούχοι έχουν σπουδάσει και διδάξει, η πορεία θα κατευθυνθεί στον επιβλητικό τέμενος του ιμάμη Άλι, γαμπρού του προφήτη Μωάμεθ και πρώτου σιίτη ιμάμη. Αργότερα, στη διάρκεια της ημέρας, τα φέρετρα θα κατευθυνθούν στην Κερμπάλα, στο βόρειο Ιράκ, μέχρι τα τεμένη του τρίτου σιίτη ιμάμη Χουσέιν και του αδελφού του Αμπάς.

Ο θάνατος του Χουσέιν, τρίτου σιίτη ιμάμη, τον 7ο αιώνα, τιμάται κάθε χρόνο από εκατομμύρια πιστούς κατά τη γιορτή της Ασούρα.

Οι επικήδειες τελετές για τον Χαμενεΐ είναι συγκρίσιμες με εκείνες για τον προκάτοχό του το 1989, τον αγιατολάχ Ρουχολάχ Χομεϊνί, ιδρυτή της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο στρατηγός Εσμαΐλ Καάνι, υπεύθυνος της Δύναμης Κοντς, του σκέλους εξωτερικών επιχειρήσεων των Φρουρών της Επανάστασης, χαιρέτισε “τον σχολαστικό σχεδιασμό του ιστορικού αυτού γεγονότος” από τη Βαγδάτη που όπως είπε δείχνει “τον βαθύ πνευματικό δεσμό που ενώνει τα δύο έθνη”. Μετά από έξι μέρες απότισης φόρου τιμής, η ταφή του Χαμενεΐ θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη στην γενέτειρά του πόλη Μασχάντ στο βορειοανατολικό Ιράν.