Η Τεχεράνη έχει πλημμυρίσει από κόσμο για το τελευταίο αντίο στον αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, καθώς η νεκρώσιμη πομπή με το φέρετρό του ξεκίνησε το πρωί της Δευτέρας τη διαδρομή της στους δρόμους της ιρανικής πρωτεύουσας. Πρόκειται για την τελευταία δημόσια τελετή προς τιμήν του εκλιπόντος ανώτατου ηγέτη του Ιράν, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση της χώρας.

Οι Αρχές απηύθυναν έκκληση προς τους πολίτες να κινηθούν με τάξη, προκειμένου να αποφευχθούν επικίνδυνες καταστάσεις. «Ζητάμε από τους πολίτες να μεταβούν ειρηνικά στην πλατεία Αζαντί», όπου θα καταλήξει το φέρετρο, δήλωσε ο στρατηγός Χασάν Χασανζαντέχ. Η ανησυχία των Αρχών συνδέεται με τα τραγικά γεγονότα του 1989, όταν στην κηδεία του προκατόχου του Χαμενεΐ, του αγιατολάχ Ρουχολάχ Χομεϊνί, είχαν σημειωθεί πολύνεκρα ποδοπατήματα.

Το φέρετρο του Χαμενεΐ είχε τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα για δύο ημέρες στη Μεγάλη Μοσάλα, το μεγάλο θρησκευτικό συγκρότημα της Τεχεράνης. Στη συνέχεια ξεκίνησε η πομπή στους δρόμους της πόλης, με τις Αρχές να εκτιμούν ότι εκατομμύρια πολίτες θα βγουν για να αποχαιρετήσουν τον εκλιπόντα ηγέτη.

Η διαδρομή της πομπής υπολογίζεται ότι θα διαρκέσει από 10 έως 12 ώρες και θα περάσει από την εμβληματική λεωφόρο Ενγκελάμπ («Επανάσταση») και την πλατεία Αζαντί («Ελευθερία»). Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν οι πολίτες που συνοδεύουν τη νεκρώσιμη πομπή θα έχουν τη δυνατότητα να πλησιάσουν το φέρετρο.

Φωτογραφίες του AFP από το πρωί δείχνουν εκατοντάδες ανθρώπους, πολλούς από αυτούς ντυμένους στα μαύρα, να έχουν συγκεντρωθεί κατά μήκος των δρόμων της Τεχεράνης. Αρκετοί κρατούν ιρανικές σημαίες και πορτρέτα του Αλί Χαμενεΐ, ενώ μεταξύ των συγκεντρωμένων διακρίνονται πανό με το σύνθημα «Κάτω οι ΗΠΑ», αλλά και φωτογραφία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ πάνω στην οποία έχει σχεδιαστεί στόχος.

Οι μνήμες από την κηδεία του Χομεϊνί

Οι φόβοι των Αρχών δεν είναι αβάσιμοι, καθώς στις 6 Ιουνίου 1989 η κηδεία του ιδρυτή της Ισλαμικής Δημοκρατίας, Ρουχολάχ Χομεϊνί, είχε εξελιχθεί σε χάος. Το εξαγριωμένο και εκστασιασμένο πλήθος επιτέθηκε στη νεκρώσιμη πομπή, έσκισε το σάβανό του και η σορός του έπεσε στο έδαφος.

Τελικά χρειάστηκε να μεταφερθεί με ελικόπτερο ώστε να ταφεί σε νεκροταφείο κοντά στην Τεχεράνη, έπειτα από πολλές ώρες καθυστέρησης.

Όπως είχε μεταδώσει τότε το επίσημο ιρανικό πρακτορείο Irna, περίπου 10 εκατομμύρια άνθρωποι είχαν βγει στους δρόμους για να δουν το φέρετρο του Χομεϊνί. Περισσότεροι από δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 10.000 τραυματίστηκαν εξαιτίας των ποδοπατημάτων.

Διήμερο λαϊκό προσκύνημα και εθνική αργία

Οι επικήδειες τελετές για τον Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε σε αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στις 28 Φεβρουαρίου, ξεκίνησαν επισήμως το Σάββατο.

Επί δύο ημέρες χιλιάδες Ιρανοί επισκέφθηκαν το τέμενος της Μεγάλης Μοσάλα, όπου είχε τοποθετηθεί το φέρετρο του εκλιπόντος ηγέτη, καλυμμένο με τα χρώματα της ιρανικής σημαίας.

Άνδρες και γυναίκες, στην πλειονότητά τους ντυμένοι στα μαύρα και αρκετές φορές συνοδευόμενοι από τα παιδιά τους, απέτισαν φόρο τιμής στον άνθρωπο που βρέθηκε στο τιμόνι του Ιράν για περισσότερες από τρεις δεκαετίες, μέχρι τον θάνατό του σε ηλικία 86 ετών. Παρά τις υψηλές θερμοκρασίες, πολλοί αποχαιρέτησαν τον Χαμενεΐ με δάκρυα στα μάτια.

Μεταξύ των συγκεντρωμένων υπήρχαν επίσης πανό με συνθήματα κατά του Ισραήλ και των ΗΠΑ, ενώ σε ένα από αυτά αναγραφόταν: «Πείτε στον κόσμο ότι η εκδίκηση είναι αναπόφευκτη».

Δίπλα στο φέρετρο του Αλί Χαμενεΐ είχαν τοποθετηθεί και τα φέρετρα συγγενών του που σκοτώθηκαν στην ίδια επίθεση: μιας κόρης του, ενός γαμπρού του, μιας νύφης του και μιας εγγονής του ηλικίας μόλις 14 μηνών.

Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε εικόνες από τους τρεις γιους του, τον Μουσταφά, τον Μεϊσάμ και τον Μασούντ Χαμενεΐ, να προσεύχονται δίπλα στα φέρετρα, παρουσία πολλών υψηλόβαθμων Ιρανών αξιωματούχων. Απών ήταν ο Μοζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος διαδέχθηκε τον πατέρα του στην ηγεσία της χώρας.

Ο 56χρονος Μοζτάμπα τραυματίστηκε στα ίδια πλήγματα που στοίχισαν τη ζωή στον πατέρα του και, από τότε που ανέλαβε καθήκοντα στα τέλη Μαρτίου, δεν έχει πραγματοποιήσει καμία δημόσια εμφάνιση.

Η χθεσινή και η σημερινή ημέρα έχουν κηρυχθεί αργίες σε ολόκληρο το Ιράν, ώστε όσοι πολίτες επιθυμούν να μπορέσουν να ταξιδέψουν στην Τεχεράνη και να αποτίσουν φόρο τιμής στον Αλί Χαμενεΐ. Οι ιρανικές αρχές εκτιμούν ότι συνολικά θα συγκεντρωθούν από 15 έως 20 εκατομμύρια άνθρωποι.

Μετά την ολοκλήρωση των τελετών στην Τεχεράνη, η σορός του Χαμενεΐ θα μεταφερθεί στην Κομ και στη συνέχεια, την Τετάρτη, στις ιερές σιιτικές πόλεις Νατζάφ και Κερμπάλα στο Ιράκ. Η ταφή του έχει προγραμματιστεί για τις 9 Ιουλίου στη γενέτειρά του, την ιερή πόλη Μασχάντ.