Παρά και την έντονη κριτική που του ασκείται από τα ΜΜΕ της Βραζιλίας, μετά τον αποκλεισμό από την Νορβηγία στη φάση των «16» του Μουντιάλ 2026, ο Κάρλο Αντσελότι θα παραμείνει στην τεχνική ηγεσία της Εθνικής.

Σύμφωνα με το Sky Sport Italia ο Ιταλός τεχνικός συνεχίζει μέχρι και το Μουντιάλ 2030, κάτι που επιβεβαίωσε και ο εκτελεστικός διευθυντής των Εθνικών ομάδων της Βραζιλιάνικης Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Ροντρίγκο Καετάνο.

«Η Βραζιλία πρέπει να ακολουθήσει έναν φυσιολογικό κύκλο μέχρι το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030, με περισσότερη ηρεμία από τις συνεχείς αλλαγές προπονητών που χαρακτήρισαν τα τελευταία τέσσερα χρόνια», δήλωσε αρχικά και πρόσθεσε:

«Με τον προπονητή εξασφαλισμένο για τον επόμενο κύκλο, θα μπορέσουμε να ξεκινήσουμε την αναδόμηση της ομάδας από τον Σεπτέμβριο. Γι’ αυτό η CBF θα κάνει το αντίθετο από αυτό που συνήθως συμβαίνει. Έχει ήδη αποκτήσει εμπιστοσύνη στο έργο του Αντσελότι, ακόμη και πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο».