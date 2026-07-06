Ελεύθερη χωρίς περιοριστικούς όρους αφέθηκε, μετά την απολογία της στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, η 54χρονη που κατηγορείται ότι παρέσυρε με αυτοκίνητο μία γάτα, προκαλώντας τον θανάσιμο τραυματισμό της, σε περιοχή του δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης.

Σε βάρος της 54χρονης είχε ασκηθεί κακουργηματική δίωξη, με βάση τη νομοθεσία περί προστασίας ζώων συντροφιάς, κατηγορία για την οποία κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις.

Είχε προηγηθεί καταγγελία στις Αρχές ότι η οδηγός παρέσυρε σκόπιμα το ζώο, το πρωί της περασμένης Πέμπτης (2/7). Η συγκεκριμένη καταγγελία φέρεται να στηρίχθηκε σε υλικό από κάμερα ασφαλείας παρακείμενου καταστήματος.

Απολογούμενη, η ίδια αρνήθηκε την αποδιδόμενη πράξη, υποστηρίζοντας ότι επιχείρησε να αποφύγει τη γάτα. Κατά πληροφορίες, επικαλέστηκε οπτικό υλικό από άλλο σημείο του δρόμου, το οποίο, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, καταγράφει την κίνηση αποφυγής, πριν από το περιστατικό.

Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερη, ενώ η κύρια ανάκριση για την υπόθεση συνεχίζεται. Στο πλαίσιο αυτό αναμένονται και τα ευρήματα από τη νεκροψία – νεκροτομή που διενεργείται στην Κτηνιατρική Κλινική του ΑΠΘ, όπου μεταφέρθηκε το ζώο από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου.