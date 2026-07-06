Ένα θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη στο Παγκράτι, όπου ένας 63χρονος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο διαμέρισμα στο οποίο διέμενε μαζί με τον δίδυμο αδελφό του. Η σορός βρέθηκε σε προχωρημένη σήψη, ενώ οι Αρχές ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τα αίτια του θανάτου.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε το βράδυ της Δευτέρας (6/7), όταν κάτοικοι της περιοχής ειδοποίησαν την Αστυνομία εξαιτίας της έντονης δυσοσμίας που προερχόταν από το διαμέρισμα.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σπίτι, στην οδό Αστυδάμαντος, εντόπισαν τον 63χρονο νεκρό μέσα σε δωμάτιο του διαμερίσματος. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η σορός βρισκόταν σε προχωρημένη σήψη και ήταν τυλιγμένη με σεντόνια.

Στον ίδιο χώρο βρισκόταν και ο δίδυμος αδελφός του θύματος, ο οποίος φέρεται να αντέδρασε όταν οι αστυνομικοί επιχείρησαν να τον μεταφέρουν στο αστυνομικό τμήμα.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις Αρχές να εξετάζουν εάν ο θάνατος οφείλεται σε παθολογικά αίτια ή αν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Καθοριστικό ρόλο αναμένεται να διαδραματίσει το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Μαρτυρίες για έντονη δυσοσμία

Κάτοικοι της γειτονιάς αναφέρουν ότι η δυσοσμία ήταν αισθητή εδώ και αρκετές ημέρες και γινόταν ολοένα και πιο έντονη.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες τους, το βράδυ της Δευτέρας η κατάσταση έγινε αφόρητη, γεγονός που οδήγησε στην ειδοποίηση της Αστυνομίας και τελικά στην αποκάλυψη της υπόθεσης.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, τα δύο δίδυμα αδέλφια είχαν υπηρετήσει στην Ελληνική Αστυνομία κατά τη δεκαετία του 1990. Σύμφωνα με πληροφορίες, αποχώρησαν από το Σώμα περίπου το 2000 και έκτοτε συνέχισαν να διαμένουν μαζί στο ίδιο διαμέρισμα, μετά και τον θάνατο των γονιών τους.

Γείτονες αναφέρουν ακόμη ότι γνώριζαν πως αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας και ότι τα τελευταία χρόνια οι εμφανίσεις τους στη γειτονιά είχαν περιοριστεί σημαντικά.

Αναμένονται οι απαντήσεις της ιατροδικαστικής

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα δεδομένα της υπόθεσης, προκειμένου να διαπιστωθεί πότε ακριβώς επήλθε ο θάνατος του 63χρονου και τι συνέβη τις ημέρες που ακολούθησαν. Ο δίδυμος αδελφός του έχει συλληφθεί για απείθεια, βία κατά υπαλλήλων και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ έχει διαταχθεί η διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης για την αξιολόγηση της κατάστασής του.

Μέχρι να ολοκληρωθούν οι ιατροδικαστικές και εργαστηριακές εξετάσεις, οι αστυνομικές αρχές διατηρούν ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τις συνθήκες θανάτου του 63χρονου.