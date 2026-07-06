Η ιατροδικαστική εξέταση (νεκροψία – νεκροτομή και τοξικολογικές) θα δείξει την αιτία θανάτου του άνδρα που βρέθηκε νεκρός, σε κατάσταση προχωρημένης σήψης και τυλιγμένος με σεντόνια, σε διαμέρισμα που ζούσε με τον αδερφό του στην περιοχή του Παγκρατίου.

Το μακάβριο εύρημα αποκαλύφθηκε νωρίς το μεσημέρι της Κυριακής, όταν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης κλήθηκαν να πάνε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας επί της οδού Αστυδάμαντος μετά από διαμαρτυρία γειτόνων για έντονη δυσοσμία.

Το γεγονός ότι σε αυτό το στάδιο την προανακριτική διαδικασία ανέλαβε το ΑΤ και όχι το ΤΔΕΕ Παγκρατίου, δείχνει ότι μακροσκοπικά τουλάχιστον ο ιατροδικαστής δεν εντόπισε ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Το πιθανότερο σενάριο είναι ο άνδρας αυτός για παθολογικούς λόγους να πέθανε και ο 63χρονος αδερφός του να τον τύλιξε με τα σεντόνια.

Άλλωστε, όπως ανέφεραν στους αστυνομικούς ένοικοι της πολυκατοικίας αλλά και γείτονες, τα δύο αδέρφια αντιμετώπιζαν χρόνια ψυχιατρικά προβλήματα.

Άγνωστο παραμένει εάν υπάρχει κάποιο οικείο πρόσωπό τους που να έχει επικοινωνήσει με τις Αρχές.