Η Ελλάδα εξακολουθεί να καταγράφει μία από τις πιο επιβαρυμένες αγορές εργασίας στην Ευρώπη, με τους εργαζόμενους να απασχολούνται σημαντικά περισσότερες ώρες σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Τα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ αποτυπώνουν μια εικόνα έντονης επιβάρυνσης, η οποία δεν περιορίζεται μόνο στις χαμηλές αμοιβές, αλλά επεκτείνεται και στη διάρκεια της εργασίας.

Σύμφωνα με την έκθεση, το 11,6% των εργαζομένων στην Ελλάδα απασχολείται στην κύρια εργασία του 49 ώρες ή και περισσότερο κάθε εβδομάδα. Το ποσοστό αυτό είναι υπερδιπλάσιο από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ ξεπερνά κατά 6,1 ποσοστιαίες μονάδες τον μέσο όρο των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και κατά 10,1 μονάδες εκείνον των Βαλκανίων.

Η συνολική εικόνα επιβεβαιώνει ότι η χώρα εξακολουθεί να βρίσκεται στις πρώτες θέσεις της Ευρώπης ως προς τη διάρκεια της εργασίας. Οι απασχολούμενοι ηλικίας 15 έως 64 ετών εργάζονται κατά μέσο όρο 41 ώρες την εβδομάδα στην κύρια θέση εργασίας τους, όταν ο αντίστοιχος μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση διαμορφώνεται στις 37,7 ώρες.

Η έκθεση του ΙΝΕ ΓΣΕΕ επισημαίνει ότι το πρόβλημα της ελληνικής αγοράς εργασίας δεν περιορίζεται στις αποδοχές, αλλά αφορά και την ένταση της εργασίας. Όπως σημειώνεται, οι πολλές ώρες απασχόλησης αποτελούν βασικό χαρακτηριστικό της ελληνικής αγοράς, επηρεάζοντας την ποιότητα της εργασίας και την ισορροπία ανάμεσα στην επαγγελματική και την προσωπική ζωή.

Οι αυτοαπασχολούμενοι σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρος

Καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της εικόνας παίζουν οι αυτοαπασχολούμενοι, οι οποίοι εργάζονται αισθητά περισσότερες ώρες από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Το 2025 οι αυτοαπασχολούμενοι στην Ελλάδα εργάστηκαν κατά μέσο όρο 47,2 ώρες την εβδομάδα, έναντι 41,9 ωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντίθετα, στους μισθωτούς η εικόνα είναι πιο ισορροπημένη, καθώς οι μέσες εβδομαδιαίες ώρες εργασίας διαμορφώθηκαν στις 39,1, επίδοση που εμφανίζεται ελαφρώς καλύτερη από εκείνη αρκετών χωρών των Βαλκανίων και της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.

Οι κλάδοι με τις περισσότερες ώρες εργασίας

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, όπου καταγράφονται σημαντικές αποκλίσεις.

Στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο, όπου απασχολείται σχεδόν το 18% των εργαζομένων, οι εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης εργάζονται κατά μέσο όρο 43,3 ώρες την εβδομάδα, επίπεδο υψηλότερο από εκείνο που καταγράφεται στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Ακόμη και όσοι εργάζονται με καθεστώς μερικής απασχόλησης φτάνουν κατά μέσο όρο τις 23,6 ώρες εβδομαδιαίως.

Αντίστοιχη εικόνα εμφανίζει και η μεταποίηση, όπου οι εβδομαδιαίες ώρες εργασίας διαμορφώθηκαν στις 41,7, παραμένοντας υψηλότερες από τις αντίστοιχες των περισσότερων χωρών που εξετάζει η έκθεση.

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η επιβάρυνση στον τουρισμό και την εστίαση. Στον κλάδο των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης οι εργαζόμενοι απασχολούνται κατά μέσο όρο 43,1 ώρες την εβδομάδα, περίπου οκτώ ώρες περισσότερες από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που περιορίζεται στις 35,3 ώρες. Πρόκειται για έναν από τους κλάδους όπου η απόσταση της Ελλάδας από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές οικονομίες είναι η μεγαλύτερη.

Υψηλές παραμένουν και οι ώρες εργασίας στον πρωτογενή τομέα. Στη γεωργία, τη δασοκομία και την αλιεία οι εργαζόμενοι απασχολούνται κατά μέσο όρο 45,1 ώρες την εβδομάδα, περίπου έξι ώρες περισσότερες από τον μέσο όρο των χωρών των Βαλκανίων και τρεις ώρες πάνω από τον αντίστοιχο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα στοιχεία της έκθεσης επιβεβαιώνουν ότι η ελληνική αγορά εργασίας εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από μεγάλη διάρκεια απασχόλησης, κυρίως σε κλάδους που στηρίζουν σημαντικό μέρος της οικονομικής δραστηριότητας. Παρά τη βελτίωση που έχει καταγραφεί τα τελευταία χρόνια στην απασχόληση, οι πολλές ώρες εργασίας εξακολουθούν να αποτελούν ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της ελληνικής αγοράς, διατηρώντας τη χώρα στις πρώτες θέσεις της Ευρώπης ως προς την ένταση της εργασίας.