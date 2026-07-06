Παρότι αγωνίστηκε με δέκα ποδοσφαιριστές για περισσότερο από μισή ώρα, μετά την αποβολή του Κουάνσα στο 54ο λεπτό, η Αγγλία έδειξε τεράστια ψυχικά αποθέματα και απέδρασε με σπουδαία νίκη 3-2 από το «Αζτέκα», εξασφαλίζοντας την πρόκρισή της στα προημιτελικά του Μουντιάλ 2026.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τα «Τρία Λιοντάρια» ήταν ο Τζουντ Μπέλιγχαμ, ο οποίος πέτυχε δύο γκολ, οδηγώντας την ομάδα του Τόμας Τούχελ στην επόμενη φάση, όπου θα αντιμετωπίσει τη Νορβηγία στις 12 Ιουλίου (00:00). Από την άλλη πλευρά, το Μεξικό έγινε η δεύτερη διοργανώτρια χώρα που αποχαιρετά τη διοργάνωση μετά τον αποκλεισμό του Καναδά.

Οι γηπεδούχοι ήταν εκείνοι που απείλησαν πρώτοι, όμως ο Πίκφορντ πραγματοποίησε εξαιρετική επέμβαση στο 15′, αποκρούοντας την κεφαλιά του Χιμένες. Η Αγγλία «χτύπησε» στη συνέχεια με εντυπωσιακή αποτελεσματικότητα, καθώς μέσα σε δύο λεπτά ο Μπέλιγχαμ βρήκε δύο φορές δίχτυα, στο 36′ και στο 38′, αξιοποιώντας τις ασίστ των Κέιν και Σάκα και δίνοντας σημαντικό προβάδισμα στους φιλοξενούμενους.

Το Μεξικό δεν άργησε να αντιδράσει, με τον Χούλιαν Κινιόνες να μειώνει σε 2-1 στο 42′, ενώ λίγο πριν από την ανάπαυλα ο Πίκφορντ κράτησε όρθια την Αγγλία με δύο ακόμη καθοριστικές αποκρούσεις απέναντι στον Χιμένες.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με έντονο ρυθμό. Στο 49′ ο Ο’Ράιλι σημάδεψε το δοκάρι, ενώ λίγα λεπτά αργότερα ο Κουάνσα αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα για σκληρό μαρκάρισμα στον Άλβαρες, αφήνοντας την Αγγλία με αριθμητικό μειονέκτημα.

Παρά την εξέλιξη αυτή, οι φιλοξενούμενοι βρήκαν και τρίτο γκολ. Ο Γκόρντον κέρδισε πέναλτι ύστερα από κεφαλιά-πάσα του Κέιν και ο αρχηγός της Αγγλίας ανέλαβε την εκτέλεση στο 60′, νικώντας τον Μεξικανό τερματοφύλακα για το 3-1 και φτάνοντας τα έξι γκολ στη διοργάνωση.

Το Μεξικό απάντησε άμεσα, επίσης από την άσπρη βούλα. Στο 67′ ο Κέιν υπέπεσε σε πέναλτι πάνω στον Γκαγιάρδο, με την παράβαση να καταλογίζεται έπειτα από υπόδειξη του VAR. Ο Ραούλ Χιμένες ευστόχησε δύο λεπτά αργότερα, μειώνοντας σε 3-2 και δίνοντας νέο ενδιαφέρον στην αναμέτρηση.

Στα τελευταία λεπτά οι γηπεδούχοι πίεσαν έντονα αναζητώντας το γκολ της ισοφάρισης, όμως η άμυνα της Αγγλίας άντεξε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, χαρίζοντας στα «Τρία Λιοντάρια» μια σπουδαία πρόκριση στους «8» της διοργάνωσης.