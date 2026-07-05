Τον δικό τους «εφιάλτη» πάνω από τα ελληνικά νησιά φαίνεται πως ζουν στην Τουρκία με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία παρακολουθούν με έκδηλη νευρικότητα τη νόμιμη άμυνα νησιών Αιγαίου και τα σύγχρονα συστήματα αποτροπής που διαθέτουν οι Ένοπλες Δυνάμεις.

Η εφημερίδα Sozcu, σε ένα ακόμα παραλήρημα, επιχειρεί να παρουσιάσει την αυτονόητη θωράκιση των ελληνικών συνόρων σαν μια σκοτεινή επιχείρηση, ισχυριζόμενη με βαρύγδουπους τίτλους ότι «Οι Έλληνες σκάβουν τα νησιά του Αιγαίου και θάβουν όπλα».

Το τουρκικό δημοσίευμα έχει σαφή στόχο να δικαιολογήσει την επιθετική ρητορική της Άγκυρας, βαφτίζοντας τα ελληνικά αμυντικά σχέδια με μυθολογικούς όρους και αναφέροντας χαρακτηριστικά:

«Στο πλαίσιο σχεδίου που φέρει την ονομασία «Ασπίδα του Αχιλλέα», ο γείτονας αποθηκεύει υπογείως στα νησιά του Αιγαίου τα στρατιωτικά κέντρα διοίκησης και κρίσιμα οπλικά συστήματα»

Ο τρόμος για τα «αυτόνομα νησιά» και τα anti-drone συστήματα

Αυτό που στην πραγματικότητα ενοχλεί τη γειτονική χώρα είναι ότι τα ελληνικά επιτελεία έχουν προσαρμόσει πλήρως την τακτική τους, εκμηδενίζοντας τα όποια πλεονεκτήματα θεωρεί ότι έχει η Άγκυρα στον τομέα των μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Σύμφωνα με τις ανησυχίες που εκφράζει το τουρκικό μέσο:

«Σημαντικά στρατιωτικά έργα, κέντρα διοίκησης και οπλικά συστήματα μεταφέρονται σε βαθιά υπόγεια καταφύγια ή οχυρώνονται σε αυτά, με σκοπό την αποτροπή του εντοπισμού τους από τα τουρκικά drones και τη διασφάλιση υψηλής προστασίας»

Μάλιστα, οι Τούρκοι δημοσιογράφοι επιστρατεύουν μέχρι και οπτικό υλικό από τις γεωλογικές διαμορφώσεις των νησιών, σχολιάζοντας με ανησυχία ότι «Έτσι αποτυπώθηκαν οι εικόνες από τα στρατιωτικά εργοτάξια στα βουνά που εκτείνονται προς τις ακτές του Αιγαίου».

Το ελληνικό αντίδοτο που «τυφλώνει» τα τουρκικά UAV

Η Sozcu στέκεται ιδιαίτερα στην αποτελεσματικότητα των ελληνικών ηλεκτρονικών αντιμέτρων, φέρνοντας ως παράδειγμα το σύστημα anti-drone «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ».

Ο πανικός του τουρκικού δημοσιεύματος ολοκληρώνεται με εκτενείς αναφορές στον εκσυγχρονισμό του ελληνικού πεζικού με drones καμικάζι και σύγχρονα τεθωρακισμένα οχήματα, ενώ αναπαράγονται με δέος και οι πληροφορίες για την ικανότητα της εγχώριας αμυντικής παραγωγής:

«Στο δημοσίευμα γίνεται επίσης αναφορά στις δηλώσεις Έλληνα κατασκευαστή όπλων ότι μπορεί να παράγει 1.000 τεμάχια οπλισμού τον μήνα»