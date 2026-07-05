Με ανάρτησή του στα social media ο Ζαν Μοντέρο αποχαιρέτησε τη Βαλένθια και άρχισε πλέον η αντίστροφη μέτρηση για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του στον Ολυμπιακό.

Ο 22χρονος Δομινικανός γκαρντ, παίκτης-αποκάλυψη της φετινής Euroleague, έχει συμφωνήσει εδώ και καιρό με τους «ερυθρόλευκους» και πολύ σύντομα θα είναι και επισήμως παίκτης τους, καθώς αποχαιρέτησε τη Βαλένθια.

Λίγες ώρες μετά το αποχαιρετιστήριο μήνυμα της ισπανικής ομάδας, ήρθε και αυτό του Μοντέρο, ο οποίος σε ανάρτησή του στο Instagram έγραψε τα εξής…

«Ήρθε η στιγμή να κλείσει ένα κεφάλαιο που θα θυμάμαι με πολλή αγάπη.

Θέλω να ευχαριστήσω τη Βαλένθια για την εμπιστοσύνη, τη στήριξη και την ευκαιρία να εξελιχθώ τόσο ως παίκτης όσο και ως άνθρωπος. Ήταν χρόνια γεμάτα μάθηση, μεγάλες προκλήσεις, αξέχαστες στιγμές και ανθρώπους που θα αποτελούν πάντα μέρος της διαδρομής μου.

Ευχαριστώ τους συμπαίκτες μου, τους προπονητές, το τεχνικό επιτελείο, τη διοίκηση και, πάνω απ’ όλα, τους φιλάθλους που με έκαναν να νιώσω σαν στο σπίτι μου από την πρώτη ημέρα. Η στήριξή τους ήταν διαρκές κίνητρο για να δίνω πάντα τον καλύτερό μου εαυτό.

Φεύγω με την καρδιά γεμάτη ευγνωμοσύνη και με τη βεβαιότητα ότι όλα όσα έζησα εδώ θα έχουν μια πολύ ξεχωριστή θέση στη ζωή μου.

Τώρα αρχίζει ένα νέο κεφάλαιο. Το αντιμετωπίζω με τον ίδιο ενθουσιασμό, την ίδια αφοσίωση και την ίδια επιθυμία να συνεχίσω να εξελίσσομαι, εκπροσωπώντας με υπερηφάνεια τη Δομινικανή Δημοκρατία όπου κι αν βρίσκομαι.

Οι κύκλοι κλείνουν, αλλά οι αναμνήσεις, οι άνθρωποι και η αγάπη μένουν για πάντα.

Σας ευχαριστώ για όλα. Πάμε Βαλένθια!».