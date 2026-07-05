Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μίλησε στο Blue Sky και σχολίασε το TikTok του Αντώνη Σαμαρά, την υπόθεση του συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας Αλέξανδρου Ντόκου και τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη.

Ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι, λόγω της σημερινής επετείου του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου, περίμενε μια διαφορετική τοποθέτηση από τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, με αναφορές στα γεγονότα εκείνης της περιόδου.

Όπως είπε, η ανάρτηση τελικά κινήθηκε σε διαφορετική κατεύθυνση και περιείχε κριτική προς τη Νέα Δημοκρατία, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι δεν προτίθεται να εμπλακεί σε αντιπαράθεση με πρώην πρωθυπουργό και πρώην πρόεδρο της παράταξης.

Υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση οφείλει να επικεντρώνεται στο έργο της και όχι σε προσωπικές ή εσωκομματικές αντιπαραθέσεις.

Αναφερόμενος στο περιστατικό με τον σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας, ο κ. Μαρινάκης έκανε λόγο για εντυπωσιακή, όπως είπε, στάση μερίδας της αντιπολίτευσης, η οποία επέλεξε να δώσει μεγαλύτερη βαρύτητα σε ισχυρισμούς που προέρχονται από άτομα που παρουσιάζονται ως «Ρώσοι φαρσέρ», αντί να εμπιστευτεί τον Έλληνα σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας.

Υπογράμμισε ότι πρόκειται για πιθανή νέα μορφή «υβριδικής απειλής», στην οποία, όπως είπε, έχουν πέσει θύματα και ξένοι ηγέτες, και σημείωσε ότι η αντιπολίτευση αντέδρασε βιαστικά, ζητώντας ακόμη και την παραίτηση του κ. Ντόκου χωρίς να έχει προηγηθεί πλήρης αξιολόγηση των δεδομένων.

Τόνισε επίσης ότι, σύμφωνα με την κυβέρνηση, κανένα ευαίσθητο ζήτημα εθνικής ασφάλειας δεν μεταφέρθηκε σε συνομιλίες και ότι το περιστατικό αναδεικνύει την ανάγκη ενίσχυσης των συστημάτων ασφαλείας απέναντι σε νέες ψηφιακές και υβριδικές απειλές.

Τέλος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτήρισε τραγικό το περιστατικό της δολοφονικής επίθεσης σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη και τη δολοφονία της Β. Νέστορα, σημειώνοντας ότι αναμένεται από την Ελληνική Αστυνομία να εντοπίσει και να συλλάβει τόσο τους φυσικούς όσο και τους ηθικούς αυτουργούς.

Όπως είπε, δεν αρκεί μόνο η σύλληψη προσώπων, αλλά απαιτείται πλήρης και εμπεριστατωμένη έρευνα, ώστε η Δικαιοσύνη να αποδώσει ευθύνες χωρίς παρεμβάσεις.

Ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι η υπόθεση δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί ως μεμονωμένο περιστατικό, αλλά ως μέρος ενός ευρύτερου φαινομένου πολιτικής βίας, το οποίο, όπως είπε, πρέπει να αντιμετωπιστεί συνολικά και χωρίς ανοχές.

Αναφέρθηκε επίσης σε προηγούμενες μορφές βίας, από επιθέσεις με καδρόνια μέχρι εκφοβισμούς και εισβολές σε σπίτια πολιτικών και δημοσιογράφων, υπογραμμίζοντας ότι τέτοιες συμπεριφορές δεν πρέπει να «εξωραΐζονται» ως πολιτική δράση.

Παράλληλα, σημείωσε ότι δεν επιθυμεί να υπάρξει ταύτιση των δραστών με πολιτικούς χώρους, ωστόσο υποστήριξε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις υπήρξε ανοχή ή έμμεση δικαιολόγηση τέτοιων φαινομένων.

Κλείνοντας, ανέφερε ότι απαιτείται «ουσιαστικό τέλος» σε κάθε μορφή πολιτικής βίας και ότι η τήρηση του νόμου πρέπει να είναι αδιαπραγμάτευτη.