Τη μεγαλύτερη νίκη της ιστορίας της σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου πανηγύρισε η Νορβηγία, η οποία επικράτησε με 2-1 της Βραζιλίας και πήρε πανάξια το εισιτήριο για τα προημιτελικά, έχοντας ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον Έρλινγκ Χάαλαντ.

Οι Σκανδιναβοί άντεξαν στην πίεση της «Σελεσάο», είδαν τον Όρλιαν Νίλαντ να αποκρούει πέναλτι του Μπρούνο Γκιμαράες στο πρώτο ημίχρονο και «χτύπησαν» στο τελευταίο δεκαλεπτο του αγώνα.

Η Βραζιλία είχε την πρώτη μεγάλη ευκαιρία να ανοίξει το σκορ στο 14ο λεπτό, όταν κέρδισε πέναλτι έπειτα από παρέμβαση του VAR. Ωστόσο, ο Νίλαντ έπεσε σωστά και σταμάτησε την εκτέλεση του Γκιμαράες, κρατώντας το 0-0.

Στη συνέχεια οι δύο ομάδες δημιούργησαν σημαντικές φάσεις, με τους Άλισον και Νίλαντ να πραγματοποιούν καθοριστικές επεμβάσεις. Η Βραζιλία απείλησε με Βινίσιους, Μαρτινέλι και Έντρικ, ενώ η Νορβηγία είχε τις δικές της στιγμές με τους Όντεγκααρντ και Σιέλντερουπ.

Η λύση ήρθε στο 79′. Από εξαιρετική σέντρα του Σιέλντερουπ, ο Χάαλαντ σηκώθηκε ψηλότερα από όλους και με δυνατή κεφαλιά έκανε το 1-0, βάζοντας τη Νορβηγία σε θέση πρόκρισης.

Και ενώ η Βραζιλία έβγαινε μαζικά μπροστά για την ισοφάριση, ο επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι «τελείωσε» την υπόθεση στο 90′. Με εξαιρετική ατομική ενέργεια πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του γκολ και έγραψε το 2-0, φτάνοντας τα επτά τέρματα στη διοργάνωση.

Η «Σελεσάο» κατάφερε μόνο να μειώσει στις καθυστερήσεις. Στο 90+9′ κέρδισε πέναλτι και ο Νεϊμάρ διαμόρφωσε το τελικό 2-1 στο 90+10′, χωρίς όμως να αλλάξει την έκβαση της αναμέτρησης.

Η Νορβηγία γράφει ιστορία και συνεχίζει στους «8» του Παγκοσμίου Κυπέλλου, έχοντας πλέον μεγάλες φιλοδοξίες για ακόμη πιο μακρινή πορεία, ενώ η Βραζιλία αποχαιρετά πρόωρα τη διοργάνωση, πληρώνοντας την αστοχία της και την εξαιρετική εμφάνιση των Σκανδιναβών.