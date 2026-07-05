Το Πράσινο Ακρωτήριο έφυγε με ψηλά το κεφάλι από το Μουντιάλ 2026 και αυτό το αναγνώρισαν και οι φίλαθλοι, οι οποίοι επιφύλαξαν υποδοχή ηρώων στους παίκτες της εθνικής ομάδας και τον προπονητή τους.

Πριν την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου όλοι πίστευαν πως το Πράσινο Ακρωτήριο θα μετατρεπόταν σε σάκο του μποξ και τα δεχόταν το ένα γκολ μετά το άλλο, στη συνέχεια όμως αναγκάστηκαν να αναθεωρήσουν.

Η ομάδα του Πέδρο Λεϊτάο Μπρίτο ή αλλιώς Μπουμπίστα κατάφερε να προκριθεί στους «32» παίρνοντας τη 2η θέση στον όμιλο, πίσω από την Ισπανία και μπροστά από Ουρουγουάη και Σαουδική Αραβία, κοιτάζοντας στα μάτια την παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή.

Το Πράσινο Ακρωτήριο, τελικά, ηττήθηκε με 3-2 στην παράταση και αποκλείστηκε, αυτό όμως δεν αναιρεί το γεγονός ότι η παρουσία του στο Μουντιάλ ήταν υπερεπιτυχημένη και φάνηκε και από την αποθεωτική υποδοχή που επιφύλαξαν οι φίλαθλοι στην εθνική ομάδα.

Ήταν χιλιάδες αυτοί που συγκεντρώθηκαν για να αποθεώσουν τους παίκτες και τον προπονητή τους, ενώ ένας υπάλληλος του αεροδρομίου γονάτισε και υποκλίθηκε στην εθνική ομάδα, λέγοντας με αυτό τον τρόπο το δικό του «ευχαριστώ».