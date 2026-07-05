Τα ξημερώματα της 5ης Ιουλίου, άγνωστοι εισέβαλαν στο Μουσείο Κρυστάλλου Lalique στο Βινγκέν-σιρ-Μοντέρ της Αλσατίας και αφαίρεσαν πολύτιμα εκθέματα συνολικής αξίας πολλών εκατομμυρίων ευρώ.

Τα κλοπιμαία είναι κρυστάλλινα κοσμήματα και δεν φέρουν πολύτιμους λίθους. Αυτή είναι η δεύτερη μεγάλη ληστεία μετά από αυτή του Λούβρου.

«Περίπου είκοσι κοσμήματα έχουν κλαπεί. Η ακριβής αποτίμηση της ζημίας βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, ωστόσο θα μπορούσε να φτάσει αρκετά εκατομμύρια ευρώ, πιθανότατα κοντά στα τέσσερα εκατομμύρια», ανέφερε πηγή προσκείμενη στην έρευνα.

Μετά τη διάρρηξη, η διοίκηση του μουσείου ανακοίνωσε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ότι το ίδρυμα θα παραμείνει κλειστό τις επόμενες ημέρες, προκειμένου να διασφαλιστούν οι συνθήκες για την ασφαλή επαναλειτουργία του. Το μουσείο είναι αφιερωμένο στον διάσημο καλλιτέχνη της Art Nouveau και της Art Déco, Ρενέ Λαλίκ (1860-1945), και βρίσκεται στο νομό Κάτω Ρήνου.

Σύμφωνα με άλλη πηγή της έρευνας, αρκετοί κουκουλοφόροι δράστες παραβίασαν μία είσοδο και κατέστρεψαν έξι προθήκες που περιείχαν κοσμήματα. Τα αντικείμενα ήταν κατασκευασμένα από κρύσταλλο, χωρίς πολύτιμους λίθους, ενώ δεν μπορούν να λιώσουν για να μεταπωληθούν ως πρώτη ύλη.

«Ο συναγερμός ενεργοποιήθηκε, όμως μέχρι η εταιρεία φύλαξης να επιβεβαιώσει το περιστατικό, μια καθαρίστρια που έφτασε πρώτη στον χώρο ήταν εκείνη που ειδοποίησε τη χωροφυλακή», ανέφερε η ίδια πηγή.

Μιλώντας στην περιφερειακή εφημερίδα Les Dernières Nouvelles d’Alsace (DNA), ο δήμαρχος του Βινγκέν-σιρ-Μοντέρ, Κριστιάν Ντόρσνερ, εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του. «Όλα τα συστήματα συναγερμού λειτούργησαν όπως έπρεπε. Ωστόσο, φαίνεται πως υπήρξε σοβαρή αστοχία από την εταιρεία φύλαξης: δεν επενέβη άμεσα και δεν ειδοποίησε εγκαίρως τις αρχές», δήλωσε.

Υποψίες για στοχευμένη επιχείρηση

Ερωτηθείς αν μεταξύ των κλοπιμαίων περιλαμβάνονται μοναδικά ή ανεκτίμητα εκθέματα, ο δήμαρχος απάντησε ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη ανησυχία των τοπικών αρχών.

«Αυτό ακριβώς φοβόμαστε, καθώς οι δράστες κινήθηκαν πρώτα προς τα κοσμήματα. Ήταν προφανώς πολύ καλά ενημερωμένοι και ενήργησαν με επαγγελματικό τρόπο. Πιθανότατα πρόκειται για ειδικούς», σημείωσε. Οι αρχές εξετάζουν ήδη το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, ενώ η υπόθεση έχει ανατεθεί στη Μονάδα Εγκληματολογικών Ερευνών της Χωροφυλακής του Κάτω Ρήνου.

Το μουσείο θεωρείται «ευαίσθητος στόχος» και τελούσε υπό αυξημένη επιτήρηση μετά την πολύκροτη διάρρηξη στο Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι, τον Οκτώβριο του 2025. «Υπήρχε σύστημα προστασίας, αλλά αποδείχθηκε ανεπαρκές», σχολίασε πηγή που παρακολουθεί την έρευνα.

Cambriolage au musée Lalique en Alsace : des bijoux d'une valeur de plusieurs millions d'euros volés https://t.co/BJfJMpT4AN pic.twitter.com/XVDWwdz7p0 — FRANCE 24 – France (@F24ActuFrance) July 5, 2026

Ένα σύμβολο της πολιτιστικής κληρονομιάς

Το Μουσείο Lalique, που εγκαινιάστηκε το 2011, βρίσκεται κοντά στο ομώνυμο εργοστάσιο το οποίο λειτουργεί από το 1921 στις βόρειες πλαγιές των Βοσγίων. Στους χώρους του, έκτασης 900 τετραγωνικών μέτρων, φιλοξενούνται περισσότερα από 650 έργα, τα οποία παρουσιάζουν την πορεία του Ρενέ Λαλίκ και των διαδόχων του, από τα κοσμήματα της Art Nouveau έως τις σύγχρονες δημιουργίες από κρύσταλλο, περνώντας από τα γυάλινα έργα της Art Déco.

Για τη δημιουργία των κοσμημάτων του, ο Ρενέ Λαλίκ χρησιμοποίησε αρχικά πολύτιμους λίθους και μέταλλα, ενώ αργότερα στράφηκε και σε υλικά όπως το σμάλτο, το κέρατο, το ελεφαντόδοντο και ημιπολύτιμους λίθους. Σε ανακοίνωσή του, ο πρόεδρος της περιφέρειας Grand Est, Φρανκ Λερουά, χαρακτήρισε τη διάρρηξη «απαράδεκτη προσβολή της πολιτιστικής μας κληρονομιάς».

«Πέρα από τα έργα που εκλάπησαν, επλήγη ένας εμβληματικός τόπος της ιστορίας, της τεχνογνωσίας και του πολιτισμού μας», υπογράμμισε.