Νεκρή εντοπίστηκε μία γυναίκα, το απόγευμα της Κυριακής, μέσα σε όχημα στην περιοχή Άγιος Ιωάννης στο Ηράκλειο.

Του ανταποκριτή μας από το flashnews.gr στην Κρήτη

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της μέσα στο σταθμευμένο όχημα, σημαίνοντας συναγερμό στις αρχές.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τη σορό της γυναίκας για να τη μεταφέρει στο νοσοκομείο.

Τα αίτια του θανάτου της άτυχης γυναίκας παραμένουν αδιευκρινιστα, ενώ στο σημείο που εντοπίστηκε το όχημα έχουν σπεύσει και οι αρχές για την περαιτέρω διερεύνηση του περιστατικού.