Χωρίς τον Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος έμεινε εκτός αποστολής λόγω ενός προσωπικού ζητήματος, θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ την Άντερλεχτ την Πέμπτη (13/8) στις Βρυξέλλες.

Οι «ασπρόμαυροι» ηττήθηκαν με 0-1 στην Τούμπα στον πρώτο αγώνα για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League και έχουν δύσκολη αποστολή στη ρεβάνς, η οποία γίνεται ακόμη δυσκολότερη λόγω της απουσίας του καλύτερού τους παίκτη.

Ο Κωνσταντέλιας έμεινε στη Θεσσαλονίκη λόγω ενός προσωπικού θέματος, όπως ανέφερε η ενημέρωση της ΠΑΕ, με τον Αλέσιο Λίσι να πρέπει να αλλάξει τα πλάνα του για τη ρεβάνς καθώς δεν θα τον έχει στη διάθεσή του.

Η τελευταία προπόνηση του ΠΑΟΚ πριν το παιχνίδι θα γίνει σήμερα (12/8) στις Βρυξέλλες και την Πέμπτη (13/8) θα προσπαθήσουν να κάνουν την ανατροπή και να πάρουν την πρόκριση για τα play off.