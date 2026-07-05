Μια υπόθεση με πολλά αναπάντητα ερωτήματα ερευνούν οι Αρχές στο Παγκράτι, μετά τον εντοπισμό ενός νεκρού άντρα και του αδερφού του μέσα σε διαμέρισμα το μεσημέρι της Κυριακής (5/7).

Η Άμεση Δράση κινητοποιήθηκε έπειτα από καταγγελία για έντονη δυσοσμία που προερχόταν από διαμέρισμα της περιοχής στην οδό Αστυδάμαντος.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο εισήλθαν στο διαμέρισμα, όπου εντόπισαν δύο αδέρφια. Ο ένας άντρας βρέθηκε νεκρός, τυλιγμένος σε σεντόνι και σε προχωρημένη σήψη, ενώ ο δεύτερος, ηλικίας 63 ετών, ήταν ζωντανός.

Ο 63χρονος προσήχθη από τις αστυνομικές αρχές και, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φέρεται να αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα.

Οι συνθήκες θανάτου του άντρα παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, χωρίς να έχει διαπιστωθεί ακόμη αν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια ή για θάνατο από παθολογικά αίτια.