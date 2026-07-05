Ο Μελέτης Ηλίας βρέθηκε καλεσμένος του Θανάση Πάτρα, το βράδυ της Κυριακής, στο νέο επεισόδιο για την εκπομπή “Ψυχαγωγία Κυριακάτικα” που παρακολουθήσαμε στο πρόγραμμα του OPEN.

Μέσα σε όλα, δε, ο γνωστός ηθοποιός μίλησε για τις πίκρες που εμπεριέχει ο καλλιτεχνικός χώρος αλλά και για το κάστινγκ που είχε αρνητική έκβαση και θυμάται ακόμα μέχρι σήμερα.

Πιο συγκεκριμένα, ο Μελέτης Ηλίας δήλωσε αρχικά πως «είμαι λίγο συγκρατημένος γιατί και στον χώρο του αθλητισμού και στον χώρο τον καλλιτεχνικό οι πίκρες είναι πολλαπλάσιες από τις χαρές. Πολλές φορές υπήρξαν απογοητεύσεις στο δικό μου επάγγελμα, βέβαια».

«Έχω πάει σε κάστινγκ για τηλεοπτική σειρά, όταν ήμουν 25 – 26 χρονών, που μπήκα ας πούμε, πήγα να διαβάσω τρεις γραμμές και μου είπαν “φίλε μου, εντάξει, ευχαριστούμε”. “Ευχαριστούμε, θα σε πάρουμε τηλέφωνο” και δεν σε παίρνουν ποτέ. Ήταν άμα τη εμφανίσει, “για να σε ακούσουμε… εντάξει, εντάξει”. Ήταν τόσο μπαμ μπαμ».

«Ειλικρινά δεν θυμάμαι για ποια σειρά ήταν αλλά δεν με ξαναπήραν ποτέ οι ίδιοι. Πρέπει σ’ αυτήν να έπαιζαν ο Θανάσης Βισκαδουράκης με την Κωνσταντία Χριστοφόρου, ένα πολύ παλιό. Πολύ πιθανό να μην ταίριαζα τότε. Δεν είναι απαγορευτικό να σου πει κάποιος ότι δεν κάνεις για μια δουλειά»πρόσθεσε, εν συνεχεία, ο Μελέτης Ηλίας στη βραδινή εκπομπή του Θανάση Πάτρα στο OPEN.