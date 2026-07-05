Ο Σαρλ Λεκλέρ με Ferrari ήταν ο νικητής στο γκραν πρι της Formula 1 στο Σίλβερστον, με τον Τζορτζ Ράσελ να τερματίζει στη 2η θέση και τον Λιούις Χάμιλτον να παίρνει την 3η.

Η Ferrari έβλεπε για 48 γύρους όλα να πάνε τέλεια καθώς οι δύο οδηγοί της ήταν στις πρώτες δύο θέσεις, ο Ράσελ όμως με Mercedes κατάφερε να μπει ανάμεσά τους και να πάρει τη 2η θέση.

Ο Κίμι Αντονέλι, ο οποίος το Σάββατο (4/7) είχε νικήσει στον αγώνα Σπριντ, ήταν στην pole position αλλά τα προβλήματα που αντιμετώπισε τον ανάγκασαν να μπει πολλές φορές στα pit stop και τελικά έμεινε πολύ πίσω και τερμάτισε στην 16η θέση, ενώ άσχημα ήταν τα πράγματα και για τον Μαξ Φερστάπεν καθώς στον 48ο γύρο έχασε τον έλεγχο του μονοθεσίου.

Νικητής, επομένως, ο Λεκλέρ, στη 2η θέση ο Ράσελ, στην 3η ο Χάμιλτον, στην 4η ο Νόρις, στην 5η ο Χαντζάρ, στην 6η ο Λόσον, στην 7η ο Λίντμπλαντ, στην 8η ο Μπορτολέτο, στην 9η ο Κολαπίντο και στη 10η ο Γκασλί.