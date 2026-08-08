Την ώρα που ο ΠΑΟΚ κινείται για τις επόμενες μεταγραφές ώστε να ενισχυθεί ενόψει της νέας σεζόν, τα δημοσιεύματα θέλουν τον Γκρεγκ Τέιλορ να είναι στόχος των Σέλτικ, Μπέρνλι και Μάλαγα.

Οι «ασπρόμαυροι» απέκτησαν το περσινό καλοκαίρι τον Σκωτσέζο αριστερό μπακ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο ως το 2028, το μέλλον του όμως είναι αβέβαιο πλέον, με τα σκωτσέζικα ΜΜΕ να προαναγγέλλουν την αποχώρησή του.

Όπως αναφέρει η Daily Record, ο Τέιλορ αποτελεί στόχο της Σέλτικ, από την οποία τον απέκτησε ο ΠΑΟΚ πέρυσι, με το σχετικό ρεπορτάζ να τονίζει ότι ο παίκτης είναι θετικός στο ενδεχόμενο επιστροφής του στην ομάδα της Γλασκώβης.

Η Σέλτικ όμως δεν είναι η μόνη ομάδα που ενδιαφέρεται για την απόκτησή του, καθώς φέρεται να αποτελεί στόχο και των Μάλαγα και Μπέρνλι, με τον ΠΑΟΚ να περιμένει προτάσεις.