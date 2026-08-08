Μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις κατά της διακίνησης μεταναστών στη Δυτική Μεσόγειο ανακοίνωσαν οι ισπανικές Αρχές, σε συνεργασία με την Europol και αστυνομικές υπηρεσίες της Γαλλίας, της Πορτογαλίας και της Πολωνίας.

Η επιχείρηση οδήγησε σε 78 συλλήψεις και στη διάλυση δικτύου που, σύμφωνα με τους ερευνητές, μετέφερε ανθρώπους, ναρκωτικά και όπλα ανάμεσα στην Αλγερία και την Ισπανία, λειτουργώντας με δομή και μεθόδους οργανωμένης «ναυτιλιακής» επιχείρησης.

Από τους συλληφθέντες, οι 77 συνελήφθησαν στην Ισπανία και ένας στην Αλγερία. Οι έρευνες, που ξεκίνησαν το 2023 και κορυφώθηκαν στις 16 Ιουνίου με συντονισμένες εφόδους, πραγματοποιήθηκαν σε 17 σημεία, μεταξύ άλλων σε Αλικάντε, Αλμερία, Καρθαγένη και Μούρθια. Οι αρχές κατέσχεσαν 18 ταχύπλοα σκάφη, ναρκωτικά, δορυφορικά τηλέφωνα, όπλο και περισσότερα από 25.000 ευρώ σε μετρητά.

Oι βασικές θαλάσσιες οδοί των μεταναστευτικών ροών προς την Ισπανία

Το δρομολόγιο Ισπανία – Αλγερία

Σύμφωνα με την ισπανική Αστυνομία και την Europol, το κύκλωμα είχε δημιουργήσει ένα αμφίδρομο σύστημα μεταφοράς φορτίων και ανθρώπων. Στη διαδρομή από την Ισπανία προς την Αλγερία, τα ταχύπλοα μετέφεραν συνθετικά ναρκωτικά, κυρίως ουσίες όπως το MDMA, για διάθεση στη βορειοαφρικανική αγορά. Στο ταξίδι της επιστροφής, μετέφεραν μετανάστες προς τις νοτιοανατολικές ακτές της Ισπανίας και, σε ορισμένες περιπτώσεις, προς την Ίμπιζα.

Οι αρχές εκτιμούν ότι το δίκτυο πραγματοποίησε τουλάχιστον 64 επιχειρήσεις διακίνησης μεταναστών, μεταφέροντας περισσότερους από 2.000 ανθρώπους στην Ισπανία και αποκομίζοντας κέρδη άνω των 24 εκατ. ευρώ. Η οργάνωση φέρεται να είχε διασυνδέσεις με εγκληματικές ομάδες σε Γαλλία, Βέλγιο, Πορτογαλία, Ιταλία και Πολωνία, γεγονός που δείχνει την έκταση του δικτύου πέρα από τις δύο ακτές της Μεσογείου.

Επικίνδυνα περάσματα και καταγγελίες για βία

Οι θαλάσσιες μεταφορές γίνονταν με σκάφη υψηλής ταχύτητας, πολλά από τα οποία χαρακτηρίζονται από τις αρχές ως «ghost speedboats», δηλαδή ταχύπλοα που μπορούν να κινούνται χωρίς εύκολο εντοπισμό. Οι μετανάστες φέρονται να ταξίδευαν στοιβαγμένοι, συχνά χωρίς επαρκή σωστικά μέσα, με μεγάλη ταχύτητα και σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Η ισπανική πλευρά αναφέρει ότι, σε ορισμένα δρομολόγια, άνθρωποι δένονταν για να μην πέσουν στη θάλασσα κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται επίσης καταγγελίες για ακραία βία εις βάρος μεταναστών, μελών του ίδιου του κυκλώματος και αστυνομικών. Οι ισχυρισμοί αυτοί βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο της δικαστικής έρευνας.

Η επιχείρηση σε μια κρίσιμη συγκυρία

Η εξάρθρωση του κυκλώματος ανακοινώθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία το μεταναστευτικό βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης στην Ισπανία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρόσφατη μαζική είσοδος μεταναστών στη Θέουτα, ισπανικό θύλακα στη Βόρεια Αφρική, επανέφερε τη συζήτηση για τη φύλαξη των εξωτερικών συνόρων, τη δράση των διακινητών και τις δευτερογενείς μετακινήσεις προς την ευρωπαϊκή ενδοχώρα.

Το συγκεκριμένο δίκτυο, ωστόσο, δραστηριοποιούνταν σε διαφορετική διαδρομή, ανάμεσα στην Αλγερία και την ισπανική ακτογραμμή. Η υπόθεση αναδεικνύει ότι η πίεση στη Δυτική Μεσόγειο δεν περιορίζεται στη Θέουτα και στα σύνορα με το Μαρόκο, αλλά εκτείνεται σε ένα ευρύτερο πλέγμα παράνομων θαλάσσιων οδών, όπου η διακίνηση ανθρώπων συνδυάζεται με το εμπόριο ναρκωτικών και όπλων.

Η Europol χαρακτηρίζει την οργάνωση μία από τις πιο σύνθετες, δραστήριες και επικίνδυνες διακρατικές εγκληματικές δομές που έχουν εντοπιστεί έως σήμερα στη Μεσόγειο. Οι συλλήψεις και οι κατασχέσεις αποτελούν σημαντικό πλήγμα, όμως οι ισπανικές Αρχές θεωρούν ότι η έρευνα πρέπει να συνεχιστεί, καθώς τα δίκτυα αυτά προσαρμόζονται γρήγορα, αλλάζουν διαδρομές και αξιοποιούν την αυξημένη ζήτηση για παράνομη μεταφορά ανθρώπων και φορτίων.