Ένα πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα 18 ναυτικά μίλια ανατολικά της Χάσαμπ του Ομάν στα Στενά του Ορμούζ, προκαλώντας πυρκαγιά, η οποία κατασβέστηκε, όπως ανακοίνωσε σήμερα, Σάββατο (8/8), το Κέντρο Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO).

Το UKMTO ανέφερε ότι το πλοίο και το πλήρωμα είναι ασφαλή και ότι δεν αναφέρθηκαν περιβαλλοντικές επιπτώσεις από το περιστατικό.

Ακόμα, προσέθεσε ότι το περιστατικό ερευνάται από τις αρμόδιες Αρχές.

Πύραυλος έπληξε πλοίο της ADNOC των ΗΑΕ

Νωρίτερα η Εθνική Πετρελαϊκή Εταιρία του Αμπού Ντάμπι (ADNOC) ανακοίνωσε ότι ένα από τα πλοία της στοχοποιήθηκε από πύραυλο καθώς πραγματοποιούσε διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ, νωρίς σήμερα, προσθέτοντας ότι δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ η κατάσταση διατηρήθηκε υπό έλεγχο, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων WAM.