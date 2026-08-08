Οι συζητήσεις της Παρί Σεν Ζερμέν με τη Μπαρτσελόνα για την απόκτηση του Φεράν Τόρες συνεχίζονται και όλα δείχνουν πως τις προσεχείς ημέρες θα υπάρξει οριστική συμφωνία για τη μεταγραφή.

Ο 26χρονος Ισπανός επιθετικός, ο οποίος πέτυχε το γκολ που έκρινε τον τελικό του Μουντιάλ 2026, έχει ήδη συμφωνήσει με τη γαλλική ομάδα για συμβόλαιο τεσσάρων ετών και περιμένει το πράσινο φως και από τους «μπλαουγκράνα» για να μετακομίσει στο Παρίσι.

Όπως αναφέρουν τα ισπανικά ΜΜΕ, οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο ομάδες συνεχίζονται και είναι κοντά σε συμφωνία, την οποία θέλουν να κλείσουν πριν την επιστροφή του Φεράν Τόρες στις προπονήσεις της Μπαρτσελόνα, η οποία είναι προγραμματισμένη για την προσεχή Τετάρτη (12/8).

Ο Ισπανός επιθετικός είναι από τον Ιανουάριο του 2022 στους Καταλανούς, μετά τη θητεία του στη Μάντσεστερ Σίτι, έχοντας ολοκληρώσει την περασμένη σεζόν με 33 συμμετοχές στη La Liga και 16 γκολ.