Ο Κωνσταντίνος Τζολάκης έκανε το ανεπίσημο ντεμπούτο του με τη Χαλ καθώς ήταν βασικός στη φιλική αναμέτρηση με την Άιντραχτ Φρανκφούρτης.

Η αγγλική ομάδα έδωσε 20 εκατ. ευρώ στον Ολυμπιακό για τον διεθνή Έλληνα τερματοφύλακα, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο ως το 2031 και το Σάββατο (8/8) έκανε το ανεπίσημο ντεμπούτο του.

Ο Τζολάκης ήταν βασικός και αγωνίστηκε στα 90 από τα 120 λεπτά της συνολικής διάρκειας του φιλικού με την Άιντραχτ, με το σκορ να είναι στο 2-0 για τους Γερμανούς μετά τα γκολ των Μπουρκάντ (45′) και Άροβ (71′).

Επόμενο φιλικό παιχνίδι για τη Χαλ είναι αυτό με τη Νις στις 15 Αυγούστου και στις 22 του μήνα θα αρχίσουν τα επίσημα, με αντίπαλο τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην 1η αγωνιστική της Premier League.