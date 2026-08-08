Σε μια από τις πιο προσωπικές συνεντεύξεις που έχει παραχωρήσει τα τελευταία χρόνια, ο Χάντερ Μπάιντεν άνοιξε την καρδιά του στο BBC και μίλησε για την επιβαρυμένη κατάσταση της υγείας του πατέρα του, Τζο Μπάιντεν, την αμφιλεγόμενη προεδρική χάρη που του απονεμήθηκε το 2024, αλλά και τη σκοτεινή περίοδο της ζωής του, όταν ο εθισμός απειλούσε να τον καταστρέψει.

Μιλώντας στην εκπομπή Newsnight, ο γιος του πρώην προέδρου των ΗΠΑ περιέγραψε με συγκίνηση τη μάχη που δίνει ο 83χρονος σήμερα Τζο Μπάιντεν με τον επιθετικό καρκίνο του προστάτη, ενώ δεν δίστασε να τοποθετηθεί και για τα πολιτικά γεγονότα που σημάδεψαν την τελευταία προεκλογική περίοδο στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Είναι πολύ επώδυνο να τον βλέπεις έτσι»

Η πιο φορτισμένη στιγμή της συνέντευξης ήρθε όταν ο Χάντερ Μπάιντεν αναφέρθηκε στην κατάσταση της υγείας του πατέρα του.

Ο Τζο Μπάιντεν είχε διαγνωστεί τον Μάιο του 2025 με επιθετική μορφή καρκίνου του προστάτη, η οποία είχε ήδη παρουσιάσει μεταστάσεις στα οστά. Σύμφωνα με τον Χάντερ, η ασθένεια έχει έκτοτε προχωρήσει περαιτέρω.

«Ο καρκίνος έχει εξαπλωθεί στα οστά και αλλού», είπε, περιγράφοντας μια καθημερινότητα γεμάτη πόνο και εξάντληση για τον πρώην πρόεδρο.

«Ο καρκίνος είναι πραγματικά σκληρός. Είναι πραγματικά θλιβερό να το βλέπεις. Είναι πολύ επώδυνο και πολύ εξουθενωτικό», ανέφερε εμφανώς συγκινημένος.

Παρά τη δύσκολη κατάσταση, υποστήριξε ότι ο πατέρας του εξακολουθεί να αποτελεί τη σταθερή δύναμη της οικογένειας.

«Είναι ακόμη το κέντρο της οικογένειάς μας. Είναι ο καλύτερος πατέρας, ο καλύτερος σύζυγος και ο καλύτερος παππούς που θα μπορούσε να έχει κανείς», τόνισε.

“I wish he would complain more, because it’s not good – the cancer has spread”



Hunter Biden discusses the health of his father, former US President Joe Biden. #Newsnight pic.twitter.com/QwNYjfithd — BBC Newsnight (@BBCNewsnight) August 7, 2026

Η προεδρική χάρη που προκάλεσε πολιτική θύελλα

Σημαντικό μέρος της συνέντευξης αφιερώθηκε στην απόφαση του Τζο Μπάιντεν να του απονείμει προεδρική χάρη τον Δεκέμβριο του 2024, παρά τις προηγούμενες διαβεβαιώσεις ότι δεν θα παρενέβαινε στις δικαστικές υποθέσεις του γιου του.

Η χάρη ήταν πλήρης και άνευ όρων, καλύπτοντας ομοσπονδιακά αδικήματα που φέρονται να τελέστηκαν από το 2014 έως τις αρχές Δεκεμβρίου του 2024.

Ο Χάντερ Μπάιντεν αναγνώρισε ότι η απόφαση ήταν δύσκολο να δικαιολογηθεί σε πολιτικό επίπεδο, ωστόσο υποστήριξε ότι από ανθρώπινη σκοπιά κατανοεί απόλυτα τη στάση του πατέρα του.

«Τι θα σκεφτόσασταν για τον πατέρα μου αν δεν το έκανε αυτό για μένα;» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι ο Τζο Μπάιντεν ανησυχούσε πως θα μπορούσε να βρεθεί στο στόχαστρο πολιτικών αντιπάλων μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Ο ίδιος πάντως ξεκαθάρισε ότι δεν είχε ζητήσει ούτε είχε συζητήσει εκ των προτέρων το ενδεχόμενο απονομής χάρης με τον πατέρα του.

🚨 NEW: Hunter Biden CONCEDES to BBC that his pardon was 'not good' for America or his father's legacy



“Was it good for our constitution? Was it good for the American people? Was it good for my dad’s legacy? No on all counts. It was not.”



“It’s something that is easily… pic.twitter.com/YFshYUOAzv — TV News Now (@TVNewsNow) August 8, 2026

«Σοκαρίστηκα» από την εμφάνισή του στο ντιμπέιτ με τον Τραμπ

Ο Χάντερ Μπάιντεν αναφέρθηκε επίσης στην τηλεμαχία του Ιουνίου του 2024 ανάμεσα στον Τζο Μπάιντεν και τον Ντόναλντ Τραμπ, μια εμφάνιση που θεωρείται από πολλούς σημείο καμπής για την αποχώρηση του τότε προέδρου από την εκλογική κούρσα.

Όπως αποκάλυψε, παρακολουθώντας τη συζήτηση από την Καλιφόρνια αντιλήφθηκε αμέσως ότι κάτι δεν ήταν φυσιολογικό.

«Σοκαρίστηκα. Ήξερα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά», είπε.

Αρχικά απέδωσε την εικόνα του πατέρα του στην κόπωση από τα συνεχόμενα ταξίδια και το βαρύ πρόγραμμα. Ωστόσο, μετά τη διάγνωση του καρκίνου, παραδέχθηκε ότι αναρωτιέται αν η ασθένεια είχε ήδη επηρεάσει τον οργανισμό του πρώην προέδρου εκείνη την περίοδο.

Λίγες εβδομάδες αργότερα, ο Τζο Μπάιντεν απέσυρε την υποψηφιότητά του από τις προεδρικές εκλογές του 2024, έπειτα από τις έντονες πιέσεις που δέχθηκε για την ηλικία και τη φυσική του κατάσταση.

“It was hell on Earth”



Hunter Biden, son of former US President Joe Biden, discusses his struggles with smoking crack-cocaine “every 15 minutes or so” before beginning his recovery.#Newsnight pic.twitter.com/5gxYx3c8bB — BBC Newsnight (@BBCNewsnight) August 7, 2026

Η εξομολόγηση για τον εθισμό: «Ήταν κόλαση επί της γης»

Ο Χάντερ Μπάιντεν δεν απέφυγε ούτε το κεφάλαιο που σημάδεψε τη δημόσια εικόνα του τα τελευταία χρόνια.

Μιλώντας με απόλυτη ειλικρίνεια για τον εθισμό του στα ναρκωτικά και το αλκοόλ, περιέγραψε μια περίοδο πλήρους κατάρρευσης.

Όπως αποκάλυψε, στη χειρότερη φάση της εξάρτησής του κατανάλωνε σχεδόν τέσσερα λίτρα βότκα την ημέρα, ενώ κάπνιζε κρακ κάθε λίγα λεπτά.

«Ήταν κόλαση επί της γης», είπε χαρακτηριστικά.

Απέρριψε την άποψη ότι η πολιτική επιρροή της οικογένειάς του τον έκανε να πιστεύει πως ήταν υπεράνω των συνεπειών, επισημαίνοντας ότι η εξάρτηση γεννήθηκε από το άγχος, τη θλίψη και την απομόνωση.

«Αυτό που ξεκίνησε ως ένας τρόπος διαφυγής μετατράπηκε σε έναν εθισμό που παραλίγο να μου κοστίσει τη ζωή», παραδέχθηκε.

Μακριά από την πολιτική

Παρά τη συνεχή δημοσιότητα που συνοδεύει το όνομά του, ο Χάντερ Μπάιντεν ξεκαθάρισε ότι δεν έχει καμία πρόθεση να ακολουθήσει πολιτική καριέρα.

Όπως είπε, δεν ενδιαφέρεται να διεκδικήσει δημόσιο αξίωμα και θέλει να επικεντρωθεί σε θέματα που σχετίζονται με τον εθισμό και την ανάρρωση.

Κατά την άποψή του, πρόκειται για ένα ζήτημα που μπορεί να ενώσει ανθρώπους ανεξάρτητα από πολιτικές ή ιδεολογικές διαφορές.

«Είναι ο πιο ανθεκτικός άνθρωπος που γνωρίζω»

Κλείνοντας τη συνέντευξη, ο Χάντερ Μπάιντεν μίλησε με έντονη συγκίνηση για τον πατέρα του, επιλέγοντας να σταθεί όχι στην πολιτική του διαδρομή, αλλά στη δύναμη χαρακτήρα που, όπως είπε, τον διακρίνει.

«Είμαι περισσότερο υπερήφανος για την ανθεκτικότητά του», ανέφερε.

«Έχει πέσει πολλές φορές στη ζωή του, αλλά πάντα σηκώνεται ξανά. Είναι ο πιο σκληραγωγημένος και ανθεκτικός άνθρωπος που γνωρίζω».