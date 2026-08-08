Ο Ολυμπιακός είναι μία από τις ομάδες που ενδιαφέρονται για την απόκτηση του αριστερού μπακ της Σασουόλο, Τζος Ντόιγκ, σύμφωνα με όσα αναφέρουν στη Σκωτία.

Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να αποκτήσουν αριστερό μπακ και σύμφωνα με τη Daily Record έχουν στη λίστα τους και το όνομα του 24χρονου Σκωτσέζου της Σασουόλο, ο οποίος φέρεται να αποτελεί στόχο και των Σάντερλαντ και Μαρσέιγ.

Ο Ντόιγκ άρχισε την καριέρα του από τη Χιμπέρνιαν και το 2022 άφησε τη Σκωτία για την Ιταλία και την Ελλάς Βερόνα, ομάδα στην οποία παρέμεινε για μια διετία, πριν πάρει μεταγραφή στη Σασουόλο.

Με τη φανέλα των «νεροβέρντι» ο Σκωτσέζος αριστερός μπακ μέτρησε 30 συμμετοχές στην περσινή Serie A ενώ αγωνίστηκε και στην εθνική ομάδα της χώρας του.