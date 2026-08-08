Βαρύ πένθος για τον Λιονέλ Μέσι, καθώς ο πατέρας του και επί σειρά ετών εκπρόσωπός του, Χόρχε Οράσιο Μέσι, πέθανε σε ηλικία 68 ετών. Σύμφωνα με το αργεντίνικο Infobae, ο θάνατός του σημειώθηκε περίπου στις 22:00 το βράδυ της Παρασκευής, τοπική ώρα, σε κλινική του Ροσάριο, όπου νοσηλευόταν αντιμετωπίζοντας σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Την πληροφορία μετέδωσαν στη συνέχεια διεθνή μέσα, μεταξύ των οποίων το βρετανικό Goal και το ισπανικό El Español.

💔Muere Jorge Messi, padre de Leo Messi, a los 68 años



🫶🏻Desde SPORT, trasladamos nuestras condolencias a Leo Messi y a toda su familia pic.twitter.com/XE2bZgk2Fj — Diario SPORT (@sport) August 8, 2026

Η επιφύλαξη θεωρείται απαραίτητη, επειδή τον Ιούνιο του 2026 είχαν κυκλοφορήσει ανακριβείς πληροφορίες περί θανάτου του Χόρχε Μέσι. Η οικογένεια είχε τότε διαψεύσει τις φήμες, ανακοινώνοντας ότι βρισκόταν υπό ιατρική παρακολούθηση και παρουσίαζε βελτίωση, ενώ είχε ζητήσει σεβασμό στην ιδιωτικότητά της.

Σε σχετικό δημοσίευμα, το Reuters ανέφερε ότι ο Λιονέλ Μέσι περνούσε δύσκολες προσωπικές στιγμές εξαιτίας της υγείας του πατέρα του. Ανάλογη αναφορά στην τότε ανακοίνωση της οικογένειας είχε κάνει και η Buenos Aires Times.

Lionel's Messi father Jorge Messi has passed away at the age of 68 after battling a long illness.



Our thoughts and prayers go out to the Messi family. Rest in Peace! ❤🕊 pic.twitter.com/gmoJNGZR1E — BarçaTimes (@BarcaTimes) August 8, 2026

Πατέρας, σύμβουλος και σταθερός συνοδοιπόρος

Ο Χόρχε Μέσι υπήρξε μία από τις καθοριστικότερες προσωπικότητες πίσω από την πορεία του διάσημου γιου του. Στήριξε την απόφαση της οικογένειας να μετακινηθεί από το Ροσάριο στη Βαρκελώνη, όταν ο Λιονέλ ήταν ακόμη έφηβος, προκειμένου να ενταχθεί στις ακαδημίες της Μπαρτσελόνα και να συνεχίσει την απαραίτητη θεραπεία για την ανάπτυξή του.

Στη συνέχεια ανέλαβε τη διαχείριση της επαγγελματικής καριέρας του, συμμετέχοντας στις σημαντικότερες διαπραγματεύσεις με την Μπαρτσελόνα, την Παρί Σεν Ζερμέν και την Ίντερ Μαϊάμι. Παρά τη διακριτική δημόσια παρουσία του, παρέμεινε μέχρι τέλους στενός συνεργάτης, σύμβουλος και άνθρωπος απόλυτης εμπιστοσύνης του Αργεντινού αστέρα.