Μόλις 200 εισιτήρια έχουν απομείνει προς διάθεση για τη ρεβάνς με την ΤΣΣΚΑ 1948 στη Σόφια, στο πλαίσιο του 3ου προκριματικού γύρου του Europa Conference League, με τον Παναθηναϊκό να είναι έτοιμος να ζητήσει κι άλλα.

Οι «πράσινοι» προμηθεύτηκαν 1.600 εισιτήρια για τη ρεβάνς με τους Βούλγαρους και υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση, καθώς το 1-1 του πρώτου αγώνα έχει μετατρέψει τη ρεβάνς σε… τελικό. Έτσι, οι φίλαθλοι θέλουν να είναι μαζικά δίπλα στην ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ για τη σπρώξουν προς την πρόκριση.

Όπως έγινε γνωστό από την ΠΑΕ, έχουν ήδη διατεθεί 1.400 εισιτήρια και απομένουν μόνο 200 ακόμη, οπότε δεν αποκλείεται το «τριφύλλι» να ζητήσει κι άλλα εισιτήρια από την ΤΣΣΚΑ 1948 για να καλύψει τις ανάγκες των οπαδών του.

Η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη για την προσεχή Τρίτη (11/80 και στον Παναθηναϊκό δεν θέλουν ούτε να σκέφτονται το ενδεχόμενο αποκλεισμού από την Ευρώπη από τόσο νωρίς.