Ο Παναθηναϊκός έχει κλέψει την παράσταση με την επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και τις μεταγραφές που έχει κάνει και η ισπανική El Mundo Deportivo κάνει λόγο για ένα ρόστερ που σπέρνει τρόμο στην Ευρώπη.

Η περασμένη σεζόν δεν ήταν καθόλου καλή για τους «πράσινους», με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να αναλαμβάνει δράση: Ο Εργκίν Αταμάν αποχώρησε, ο Ομπράντοβιτς επέστρεψε έπειτα από 14 χρόνια και ακολούθησαν οι μεταγραφές των Μουστάφα Φαλ, Μπράνκου Μπάντιο, Άιζαν Μπόνγκα, Γκέρσον Γιαμπουσέλε και Σιλβέν Φρανσίσκο.

Κινήσεις που είχαν ως αποτέλεσμα η Euroleague να τοποθετήσει το «τριφύλλι» στην κορυφή του πρώτου power ranking ενόψει της νέας σεζόν, με την El Mundo Deportivo να συμφωνεί με αυτό και να θεωρεί πως είναι το Νο1 φαβορί για την κατάκτηση του ευρωπαϊκού τροπαίου τη νέα σεζόν.

Η ισπανική εφημερίδα αναφέρεται στη μεγάλη αξία των παικτών που υπάρχουν σε κάθε θέση και αποθεώνει τον Παναθηναϊκό τονίζοντας πως το ρόστερ του σπέρνει τρόμο στην Ευρώπη. Από εκεί και πέρα, στο παρκέ θα φανεί τι μπορεί να πετύχει αυτή η ομάδα υπό τις οδηγίες του Ομπράντοβιτς.