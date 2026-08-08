Οι μεταγραφικές κινήσεις της Άρσεναλ ενόψει της νέας σεζόν συνεχίστηκαν με την απόκτηση του Μπρούνο Γκιμαράες, μετά τη συμφωνία με τη Νιούκαστλ για ένα ποσό που ξεπερνάει τα 87 εκατ. ευρώ.

Οι «κανονιέρηδες» κατάφεραν την περασμένη σεζόν να κατακτήσουν το πρωτάθλημα για πρώτη φορά μετά το 2004 και να φτάσουν ως τον τελικό του Champions League, όπου ηττήθηκαν από την Παρί Σεν Ζερμέν, με τον Μικέλ Αρτέτα να φροντίζει ώστε η ομάδα να παρουσιαστεί ακόμη πιο δυνατή τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Η Άρσεναλ ανακοίνωσε πρόσφατα την απόκτηση του Χρήστου Τζόλη και τώρα επισημοποίησε και τη μεταγραφή του Μπρούνο Γκιμαράες, δίνοντας στη Νιούκαστλ κάτι περισσότερο από 87 εκατ. ευρώ. Ο διεθνής Βραζιλιάνος χαφ ήταν ο βασικός στόχος για τη μεσαία γραμμή και είναι πλέον στη διάθεση του Αρτέτα, υπογράφοντας πολυετές συμβόλαιο.

Διεθνής με την εθνική Βραζιλίας, με την οποία μετράει 48 συμμετοχές και ήταν βασικός σε όλα τα παιχνίδια της στο Μουντιάλ 2026, ο 28χρονος χαφ έχει αγωνιστεί και στις Άουνταξ, Ατλέτικο Παραναένσε και Λιόν, ενώ από τον Ιανουάριο του 2022 ήταν στη Νιούκαστλ.