Πολύ κοντά στην απόκτηση του Βάνια Ντρκούσιτς, ο οποίος αποτέλεσε στόχο και τον περασμένο Ιανουάριο, είναι ο ΠΑΟΚ, καθώς βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης.

Μπορεί οι «ασπρόμαυροι» να έχουν ήδη αποκτήσει τους Χατζηδιάκο και Ελουστόντο, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι έχουν ολοκληρώσει τις κινήσεις τους για την άμυνα καθώς θέλουν να προσθέσουν ακόμη έναν στόπερ στο ρόστερ. Και όλα δείχνουν πως αυτός θα είναι ο Ντρκούσιτς.

Ο 26χρονος Σλοβένος, ο οποίος έχει συμβόλαιο μέχρι το 2029 με τη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης, ήταν στόχος του «δικεφάλου του βορρά» και τον περασμένο Ιανουάριο, τότε όμως το θέμα δεν προχώρησε. Τώρα, όμως, τα δεδομένα είναι διαφορετικά.

Οι συζητήσεις του ΠΑΟΚ με τους Ρώσους έχουν μπει στην τελική ευθεία και όλα δείχνουν ότι θα υπάρξει συμφωνία για τον Ντρκούσιτς, ο οποίος έχει συμφωνήσει με τους «ασπρόμαυρους» και περιμένει να τα βρουν οι δύο ομάδες για να πάρει το αεροπλάνο για Θεσσαλονίκη.

Με βάση όσα έχουν γίνει γνωστά ως τώρα, ο ΠΑΟΚ θα αποκτήσει τον Σλοβένο κεντρικό αμυντικό ως δανεικό με οψιόν αγοράς.