Ο Ολυμπιακός θέλει να ενισχυθεί με την απόκτηση επιθετικού και στη Γαλλία υποστηρίζουν ότι έκανε πρόταση για την απόκτηση του Ταουφίκ Μπενταγέμπ, ο οποίος την περασμένη σεζόν αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ στη Β’ Γαλλίας με την Τρουά.

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν μεταγραφικές εκκρεμότητες και μία εξ αυτών αφορά στην επιθετική γραμμή, με το γαλλικό Footmercato να αναφέρει σε δημοσίευμά του ότι έκαναν πρόταση για τον Μπενταγέμπ, ο οποίος είναι 24 ετών, Μαροκινός, ανήκει στην Ουνιόν Τουάργκα και την περασμένη σεζόν αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ στη 2η κατηγορία της Γαλλίας πετυχαίνοντας 18 γκολ με τη φανέλα της Τρουά.

Ενδιαφέρον για τον Μπενταγέμπ, ο οποίος κοστολογείται με 5 εκατ. ευρώ, υπάρχει και από τις Άντερλεχτ, Σταντάρ Λιέγης και Σάλκε, με το σχετικό δημοσίευμα του Footmercato να αναφέρει τα εξής…

«Ο Ολυμπιακός έχει κάνει κίνηση για τον Ταουφίκ Μπενταγέμπ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ο ελληνικός σύλλογος έχει υποβάλει προσφορά για τον Μαροκινό επιθετικό στην US Touarga. Ο παίκτης προέρχεται από μια εξαιρετική σεζόν με την Τρουά. Δανεικός στην ομάδα της Τρουά, ο 24χρονος τερμάτισε πρώτος σκόρερ στη Ligue 2 με 18 γκολ σε 28 αγώνες, μια απόδοση που αναμφίβολα έχει προσελκύσει την προσοχή αρκετών ευρωπαϊκών συλλόγων.

Ο Ολυμπιακός γνωρίζει λοιπόν καλά την κατάσταση, καθώς είναι μεταξύ των μνηστήρων εδώ και αρκετούς μήνες. Η US Touarga, η οποία διατηρεί την ιδιοκτησία του παίκτη, είχε θέσει τις απαιτήσεις της σε τουλάχιστον 4 εκατομμύρια ευρώ για την απελευθέρωσή του. Έκτοτε, ο ανταγωνισμός έχει ενταθεί, κυρίως με την Άουγκσμπουργκ, ομάδα της Bundesliga, να συμμετέχει επίσης».