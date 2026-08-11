Επίσημη πρόταση για την εξαγορά των μετοχών της ομάδας μπάσκετ της Μονακό έχει καταθέσει ο Ροναλντίνιο, όπως αναφέρει σε σχετικό ρεπορτάζ η L’Equipe.

Οι Μονεγάσκοι είναι σε τραγική κατάσταση καθώς δεν πήραν άδεια συμμετοχής στα επαγγελματικά πρωταθλήματα της Γαλλίας λόγω των οικονομικών προβλημάτων, τα οποία είχαν ως συνέπεια και τον… υποβιβασμό τους από τη Euroleague στο Eurocup.

Ο Τζαμάλ Μάσμπερν, πρώην παίκτης του NBA, έχει εκφράσει ενδιαφέρον για την αγορά των μετοχών, έχει όμως αντίπαλο σε αυτή την προσπάθεια και μάλιστα όχι… όποιον κι όποιον αλλά τον Ρονάλντίνιο.

Ο Βραζιλιάνος παλαίμαχος ποδοσφαιριστής, όπως αναφέρει η L’Equipe, το βράδυ της Δευτέρας (10/8) έστειλε επιστολή στον εκτελεστικό διευθυντή της Μονακό, Ολέξι Γεφίμοφ, για την εξαγορά των μετοχών.

Έχοντας και τη στήριξη του επενδυτικού fund «Clayton Sports», ο Ροναλντίνιο σκοπεύει να εξοφλήσει τα χρέη της Μονακό και να εξασφαλίσει πως οικονομικά όλα θα είναι καλά, ώστε να πάρει η ομάδα άδεια για τη συμμετοχή της στο πρωτάθλημα της νέας σεζόν.