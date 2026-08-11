Μια 97χρονη γυναίκα κατέρριψε το δικό της ρεκόρ Γκίνες ως η γηραιότερη γυναίκα «wing walker» στον κόσμο, αποδεικνύοντας ότι η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός. Η Betty Bromage, από το Τσέλτεναμ της Αγγλίας, έχει πετάξει δεμένη στο εξωτερικό μέρος του φτερού ενός αεροπλάνου έξι φορές στη ζωή της, ξεκινώντας για πρώτη φορά όταν ήταν 87 ετών. Η ηλικιωμένη γυναίκα κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ που η ίδια είχε σημειώσει πριν από τέσσερα χρόνια και ανέβηκε ξανά στους αιθέρες για να δοκιμάσει τα όριά της.

«Διαφορετικά απλά θα βαριόμουν τη ζωή. Δεν μπορώ να οδηγήσω, δεν βλέπω πολύ καλά και εκνευρίζομαι λίγο. Έτσι, θέλω να κάνω τα πράγματα που μπορώ να κάνω», δήλωσε η ίδια στο BBC. Αυτή τη φορά, η Bromage συγκέντρωσε χρήματα για το Γενικό Νοσοκομείο του Τσέλτεναμ, μετά τη φροντίδα που της παρείχε το προσωπικό όταν υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο τον Αύγουστο του 2025.



Στον ειδησεογραφικό φορέα του BBC ανέφερε επίσης ότι το νοσοκομείο της συμπεριφέρθηκε «πολύ καλά», προσθέτοντας ότι το εγκεφαλικό επηρέασε ορισμένες από τις λέξεις της, αλλά «το υπόλοιπο σώμα μου είναι μια χαρά».

Η ακατάβλητη θέληση και το μήνυμα ζωής

Για να καταρρίψει το ρεκόρ Γκίνες, η Bromage έπρεπε να περάσει πέντε λεπτά στον αέρα, συμπεριλαμβανομένης της απογείωσης και της προσγείωσης. Και φαίνεται ότι η τολμηρή ηλικιωμένη έχει ήδη σχεδιάσει την επόμενη περιπέτειά της, δηλώνοντας στο Good Morning Britain: «Αν είμαι ακόμα εδώ σε μερικά χρόνια, μπορεί να το ξαναπροσπαθήσουμε». Στη συνέχεια πρόσθεσε με νόημα: «Στα 97, τι έχεις να φοβηθείς;».

Όταν οι παρουσιαστές τηρώτησαν αν έχει κάποια συμβουλή για τους άλλους, η Bromage απάντησε: «Δεν πρέπει να λέτε τη λέξη δεν μπορώ, η λέξη δεν μπορώ δεν είναι σωστή. Λες “θα το κάνω αν μπορώ”, αλλά η λέξη δεν μπορώ δεν υπάρχει στο λεξιλόγιό μου, όπως έχω ξαναπεί.



Ο κόσμος λέει, “Ω, δεν θα μπορούσα να το κάνω αυτό, δεν θα μπορούσα να το κάνω αυτό”, αλλά ποτέ δεν πίστευα ότι θα το έκανα, ήταν 87 όταν ξαφνικά σκέφτηκα, “Λοιπόν, μπορεί, το έχω δει αυτό και το έχω ακούσει, ας πάμε να δοκιμάσουμε”».

Μια εντυπωσιακή πτήση στους αιθέρες

Λίγες στιγμές πριν από την πτήση της, δημοσιογράφος του ITV ρώτησε την Bromage αν ήταν νευρική. «Όχι, ποτέ νευρική, δεν είμαι νευρικός άνθρωπος, δεν μπορώ… Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει», δήλωσε. Στη συνέχεια σκαρφάλωσε 15 πόδια πάνω στο φτερό πριν προσδεθεί για την απογείωση.



Εντυπωσιακά πλάνα δείχνουν την Bromage να διασχίζει τον ουρανό, ενώ το αεροσκάφος πραγματοποίησε ακόμη και ελιγμό loop the loop. «Υπέροχα, λίγο απότομα, αλλά ήταν υπέροχα, ναι», είπε περιγράφοντας τη διαδρομή.

Ο Harry Heasman, βετεράνος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, κατέχει αεροπορικά το ρεκόρ Γκίνες για τον γηραιότερο άνδρα wing walker, θέτοντας το ορόσημο καθώς πέταξε πάνω από τη βρετανική ύπαιθρο.



Χαρακτήρισε το εγχείρημα ως «την πιο απίστευτη εμπειρία της ζωής μου» και χρησιμοποίησε την ευκαιρία για να συγκεντρώσει χρήματα για φιλανθρωπικό σκοπό στη μνήμη της συζύγου και του γιου του, σύμφωνα με δημοσίευμα του περιοδικού People.