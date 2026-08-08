Ο Λιονέλ Μέσι θρηνεί για τον θάνατο του πατέρα του, τον οποίο αποχαιρέτησε με ένα συγκινητικό μήνυμα η Νιούελς Όλντ Μπόις.

Ο Χόρχε Μέσι πέθανε σε ηλικία 68 ετών καθώς αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας και τα νέα έχουν προκαλέσει συγκίνηση στο αργεντίνικο ποδόσφαιρο, με τη Νιούελς Όλντ Μπόις να τον αποχαιρετά.

Συγκεκριμένα, σε ανάρτησή της στα social media, η πρώτη ομάδα του Λιονέλ Μέσι ανέφερε τα εξής…

«Η Νιούελς Ολντ Μπόις αποχαιρετά με βαθιά θλίψη και οδύνη τον Χόρχε Μέσι, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών, στην πόλη του Ροσάριο. Γνωστός και πιστός φίλαθλος της «Λέπρα», επιχειρηματίας και πατέρας του αρχηγού της Εθνικής Αργεντινής, Λιονέλ Αντρές Μέσι.

Ο Χόρχε υπήρξε το στήριγμα και ο άνθρωπος που, με διορατικότητα, συνέπεια και αγάπη, στήριξε και καθοδήγησε την πορεία του κορυφαίου ποδοσφαιριστή όλων των εποχών, μαζί με τη σύζυγό του, Σέλια Κουτσιτίνι.

Η αδιάλειπτη παρουσία του στο πλευρό του και ο καθοριστικός ρόλος του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας υπήρξαν θεμελιώδεις σε κάθε βήμα της πορείας του Λιονέλ, από τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στη Μαλβίνας μέχρι την κατάκτηση της κορυφής του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Σε ευχαριστούμε που του έμαθες να αγαπά αυτά τα χρώματα.

Η Διοίκηση, τα μέλη, οι αθλητές και ολόκληρη η οικογένεια της Newell’s Old Boys στέκονται με αγάπη και συμπαράσταση στο πλευρό της Σέλια, του Λιονέλ, του Ροδρίγο, του Ματίας και της Μαρία Σολ, καθώς και όλων των συγγενών, φίλων και αγαπημένων του προσώπων σε αυτές τις δύσκολες στιγμές.

Καλό σου ταξίδι, λεπρόσο».