Μια απόφαση του υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ φέρνει τον πρώην υπουργό Άμυνας, Φρανκ Κένταλ αντιμέτωπο με την απώλεια της πρόσβασής του σε απόρρητες πληροφορίες, σε μια υπόθεση που συνδέεται με δημοσιεύματα για τα συστήματα ασφαλείας του νέου Air Force One.

Ο πρώην υπουργός Πολεμικής Αεροπορίας δεν θα έχει πλέον δικαίωμα πρόσβασης σε διαβαθμισμένο υλικό, ενώ σύμφωνα με την ανακοίνωση του Πενταγώνου δεν θα μπορεί επίσης να κατέχει θέση για την οποία απαιτείται τέτοια διαβάθμιση.

Την απόφαση γνωστοποίησε την Παρασκευή 7 Αυγούστου ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Πάρνελ, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

«Με άμεση ισχύ, το Υπουργείο Άμυνας ανακάλεσε το δικαίωμα πρόσβασης του πρώην υπουργού της Πολεμικής Αεροπορίας Φρανκ Κένταλ σε απόρρητες πληροφορίες, καθώς και τη δυνατότητά του να κατέχει οποιαδήποτε ευαίσθητη θέση».

Ο ίδιος συνέδεσε την απόφαση με την αποκάλυψη πληροφοριών σχετικά με τις δυνατότητες του προεδρικού αεροσκάφους. Όπως ανέφερε, «Η ενέργεια αυτή ακολουθεί τη μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη απόρρητων πληροφοριών σχετικά με τις δυνατότητες του Air Force One σε ένα μέσο ενημέρωσης».

Effective immediately, the Department of War has REVOKED former Secretary of the Air Force Frank Kendall’s eligibility for access to classified information and his ability to hold any sensitive position.



This action follows his unauthorized disclosure of classified information… — Sean Parnell (@SeanParnellASW) August 7, 2026

Ο εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας έδωσε στη συνέχεια το στίγμα της πολιτικής που ακολουθείται απέναντι στις διαρροές, υπογραμμίζοντας πως «η προστασία των απόρρητων πληροφοριών είναι ένα καθήκον που δεν επιδέχεται διαπραγμάτευση. Όσοι παραβιάζουν αυτή την εμπιστοσύνη χάνουν το προνόμιο της πρόσβασης και κάθε ρόλο που το απαιτεί».

Ο Φρανκ Κένταλ είχε αναλάβει υπουργός Πολεμικής Αεροπορίας τον Ιούλιο του 2021 και παρέμεινε στη θέση μέχρι τον Ιανουάριο του 2025, επί προεδρίας Τζο Μπάιντεν.

Τι είχε αποκαλυφθεί για το νέο Air Force One

Η υπόθεση που επικαλείται το Πεντάγωνο συνδέεται με πληροφορίες που είχαν δημοσιευθεί για το αεροσκάφος το οποίο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως νέο Air Force One.

Οι New York Times είχαν γράψει σχετικά με τις δυνατότητες προστασίας του αεροσκάφους, προκαλώντας την αντίδραση της κυβέρνησης Τραμπ. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το νέο προεδρικό αεροσκάφος, ένα Boeing 747 αξίας περίπου 400 εκατομμυρίων δολαρίων, είχε προσφερθεί ως δωρεά από το Κατάρ στον Ντόναλντ Τραμπ.

Το ζήτημα αφορούσε μεταξύ άλλων το κατά πόσο είχαν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες εργασίες και τροποποιήσεις ώστε το αεροσκάφος να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που συνοδεύουν τη χρήση του από τον Αμερικανό πρόεδρο.

Στο δημοσίευμα εκφράζονταν ανησυχίες ότι το αεροσκάφος δεν είχε «εξοπλιστεί με επαρκή μέτρα ασφαλείας» πριν χρησιμοποιηθεί ως «Air Force One».

Παράλληλα, σύμφωνα με τους New York Times, ορισμένοι βουλευτές είχαν θέσει ερωτήματα σχετικά με το αν είχαν εγκατασταθεί «ένα προηγμένο σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας και άλλες τροποποιήσεις» στο αεροσκάφος που είχε δωρίσει το Κατάρ.

Η κλήτευση δημοσιογράφων και η έρευνα για τις διαρροές

Η δημοσιοποίηση των πληροφοριών προκάλεσε έρευνα από την αμερικανική κυβέρνηση. Η κυβέρνηση Τραμπ προχώρησε τον προηγούμενο μήνα στην κλήτευση δημοσιογράφων των New York Times, στο πλαίσιο της προσπάθειας να εντοπιστεί η πηγή των πληροφοριών που είχαν δημοσιευθεί.

Λίγες ημέρες αργότερα, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, ανακοίνωσε τη συγκρότηση κοινής ειδικής ομάδας με το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Η αποστολή της είναι να εντοπίζει και να οδηγεί στη Δικαιοσύνη αξιωματούχους που διαρρέουν «ευαίσθητες πληροφορίες» προς τα μέσα ενημέρωσης.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η απόφαση για τον Φρανκ Κένταλ, με το Πεντάγωνο να αποδίδει την ανάκληση της πρόσβασής του σε απόρρητες πληροφορίες στη μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη στοιχείων για το Air Force One.