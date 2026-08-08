Τη διαμόρφωση μιας νέας πραγματικότητας στην κοινωνία, μέσα από την παρουσία των επόμενων γενεών, σχολίασε η Ίντρα Κέιν σε τοποθετήσεις της για την πολυπολιτισμικότητα και τη διαφορετικότητα.

Σε ερωτήσεις σχετικά με τις δημόσιες τοποθετήσεις της και τις αντιδράσεις που έχουν προκληθεί στο παρελθόν, η τραγουδίστρια και ηθοποιός αναφέρθηκε σε παλαιότερες αναφορές της και στον τρόπο που τις εισέπραξε μερίδα της κοινής γνώμης:

«Είχα πει κάποια στιγμή σε μία συνέντευξη ότι οραματίζομαι μια Ελλάδα όπου οι Αφροέλληνες θα είναι μια συνηθισμένη εικόνα. Δηλαδή δεν θα σε ρωτάει κανείς τίποτα όταν δηλώσεις Έλληνας και είσαι μαύρος. Δεν θα σου λέει “όχι, δεν είσαι”. Όπως συμβαίνει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Και είχε γίνει χαμός με τους φασίστες.»

Η ελληνική πραγματικότητα και η ανάγκη για επεξηγήσεις

Στο πλαίσιο συνέντευξης στο περιοδικό Marie Claire και τη δημοσιογράφο Αναστασία Καμβύση, η Ίντρα Κέιν αναφέρθηκε στη συχνότητα με την οποία καλείται να δίνει διευκρινίσεις για την καταγωγή και τις θέσεις της:

«Εγώ δεν έχω κάποια ανάγκη να εξηγήσω ποια είμαι. Έχει όμως πάρα πολλή ανάγκη ο κόσμος να μάθει ποια είμαι, από πού κι ως πού έχω αυτή την άποψη και γιατί μιλάω. Νομίζω ότι έχει να κάνει και με την ελληνική πραγματικότητα.»

Παράλληλα, εξέφρασε την οπτική της για τη σταδιακή αλλαγή των κοινωνικών δεδομένων στη χώρα τα τελευταία χρόνια, σημειώνοντας:

«Το καταλαβαίνω από τη μία, γιατί μόλις τα τελευταία 20 χρόνια, μπορεί και λιγότερο, η Ελλάδα αρχίζει να θεωρείται πολυπολιτισμική. Οπότε, οκ, θα πρέπει να τα εξηγώ. Κάνω δουλίτσα για την επόμενη γενιά.»

Η συνέντευξη κάλυψε επίσης θεματικές που αφορούν τη γυναικεία εκπροσώπηση σε θέσεις ευθύνης, την αυτοδιάθεση και τους προσωπικούς της στόχους.