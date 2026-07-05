Η Εθνική Ελλάδας ηττήθηκε με 56-71 από την Πορτογαλία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 και ο Βασίλης Σπανούλης ήταν έξαλλος, όπως φάνηκε και στις δηλώσεις του αμέσως μετά τη λήξη.

Τρεις μέρες μετά την εκτός έδρας ήττα από τη Ρουμανία, η Ελλάδα ήθελε μόνο νίκη κόντρα στην Πορτογαλία στη SUNEL Arena για να μη μπλέξει σε περιπέτειες σε ό,τι αφορά την πρόκριση, τελικά όμως έμπλεξε.

Πραγματοποιώντας πολύ κακή εμφάνιση, η Εθνική ομάδα ηττήθηκε και από τους Πορτογάλους, με 56-71 μάλιστα, με τον Σπανούλη να είναι εκνευρισμένος και να το δείχνει στις δηλώσεις του.

«Οι λέξεις εφιάλτης, καταστροφή αυτά είναι για άλλους. Δεν είναι για μένα ούτε για αυτά που πρεσβεύω. Αυτά είναι για εσάς. Ήμασταν τελείως ανέτοιμοι στο παράθυρο, έχουμε όλοι ευθύνη για αυτό. Τα παιδιά ήρθαν τελείως απροετοίμαστα, χωρίς προπόνηση σε κακή κατάσταση.

Έχουμε όλοι την ευθύνη ο καθένας το μερίδιό του. Πρέπει να σκεφτούμε τι πρεσβεύουμε, σε ποια ομάδα παίζουμε γιατί πραγματικά ήταν σαν να ήρθαμε εδώ από διακοπές», ήταν τα λόγια του ομοσπονδιακού τεχνικού.