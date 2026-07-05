Η Euroleague ζητάει από τους οπαδούς του Ολυμπιακού να επιλέξουν την καλύτερη 5άδα στην ιστορία της ομάδας, προτείνοντας 12 παίκτες, ένας εκ των οποίων είναι ο Κώστας Σλούκας.

Οι «ερυθρόλευκοι» στέφθηκαν φέτος πρωταθλητές Ευρώπης για 4η φορά στην ιστορία τους και τώρα που δεν υπάρχει δράση η Euroleague βρήκε άλλον τρόπο για να κρατήσει σε… εγρήγορση τους οπαδούς του.

Με ανάρτησή της στα social media, η Λίγκα ζητάει από τους φίλους του Ολυμπιακού να επιλέξουν την καλύτερη 5άδα στην ιστορία της ομάδας τους και για να τους βοηθήσει προτείνει 12 παίκτες, από τους οποίους θα πρέπει να επιλέξουν.

Ανάμεσά τους είναι και ο Σλούκας, ο οποίος από το καλοκαίρι του 2023 είναι στον Παναθηναϊκό, ενώ οι υπόλοιποι 11 είναι οι Έισι Λο, Θοδωρής Παπαλουκάς, Κάιλ Χάινς, Τόμας Γουόκαπ, Σάσα Βεζένκοβ, Βασίλης Σπανούλης, Τζος Τσίλντρες, Εβάν Φουρνιέ, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Γιώργος Πρίντεζης και Κώστας Παπανικολάου.