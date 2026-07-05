Η εικόνα της Εθνικής Ελλάδας δεν ήταν καθόλου καλή κόντρα στην Πορτογαλία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 και ο Βασίλης Σπανούλης δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του για όσα έβλεπε.

Οι δύο ομάδες αναμετρώνται στη SUNEL Arena για την 6η αγωνιστική της πρώτης φάσης των προκριματικών και η απόδοση της Ελλάδας δεν ήταν καθόλου καλή, όπως δείχνει και το 23-28 στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Πολύ χαμηλό σκορ και πολύ κακή απόδοση, με τον Σπανούλη να παίρνει time out λίγο πριν τη λήξη του πρώτου μέρους και να φωνάζει προς τους παίκτες του: «Άντε, άντε! Σαν χ…σμένοι παίζουμε»!

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός πέταξε και το πινακάκι του και περιμένει από την ομάδα του να βελτιώσει την απόδοσή της στο δεύτερο ημίχρονο και να πάρει τη νίκη.