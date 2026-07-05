Η Εθνική Ελλάδας μπάσκετ υποδέχεται την Πορτογαλία (5/7, 19:30) για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 και η SUNEL Arena θα είναι κατάμεστη καθώς τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν.

Μετά την ήττα από τη Ρουμανία, πριν λίγες μέρες, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη επιστρέφει στη δράση με στόχο τη νίκη που θα τη στείλει στην επόμενη φάση των προκριματικών και θα έχει για ακόμη μία φορά τη συμπαράσταση των Ελλήνων φιλάθλων, καθώς εξάντλησαν τα εισιτήρια.

Η σχετική ανακοίνωση της ΕΟΚ αναφέρει τα εξής: «Οι φίλοι του μπάσκετ απέδειξαν για μία ακόμη φορά έμπρακτα την στήριξή τους στην Επίσημη Αγαπημένη. Τα εισιτήρια για την αποψινή αναμέτρηση της Εθνικής Ανδρών με την Πορτογαλία (19:30, ΕΡΤ1) για την τελευταία αγωνιστική της πρώτης προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 εξαντλήθηκαν.

Η Sunel Arena των Άνω Λιοσίων θα ντυθεί στα γαλανόλευκα και το φίλαθλο κοινό θα δώσει ώθηση στην ελληνική ομάδα να ολοκληρώσει με νίκη το πρώτο στάδιο πρόκρισης στα τελικά του Κατάρ.

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης ευχαριστεί τους φιλάθλους που είναι πάντα στο πλευρό της Επίσημης Αγαπημένης!».