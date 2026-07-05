Οι συριακές αρχές ανέβαλαν για αργότερα την πρώτη συνεδρίαση του μεταβατικού κοινοβουλίου, η οποία ήταν προγραμματισμένη για αύριο, Δευτέρα (6/7), σύμφωνα με απόφαση της ανώτατης εκλογικής επιτροπής, όπως μετέδωσε η επίσημη τηλεόραση της χώρας.

Η πρώτη συνεδρίαση του κοινοβουλίου «αναβάλλεται για μια ημερομηνία που θα καθοριστεί αργότερα», αποφάσισε η ανώτατη επιτροπή χωρίς να διευκρινίσει τους λόγους της αναβολής.

Ο διορισμός των 210 μελών αυτού του πρώτου μεταβατικού κοινοβουλίου της μετά τον Άσαντ εποχής ολοκληρώθηκε την Τετάρτη με τον διορισμό από τον Σύρο πρόεδρο Άχμαντ αλ Σαράα του ενός τρίτου μεταξύ αυτών.

Τα άλλα μέλη είχαν οριστεί από εκλογικές επιτροπές, σύμφωνα με μια διαδικασία που άρχισε τον Οκτώβριο του 2025 και επικρίθηκε από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που κατήγγειλαν τη συγκέντρωση των εξουσιών στα χέρια του Σύρου προέδρου.

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