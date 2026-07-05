Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται η συμμορία που φέρεται να ευθύνεται για σειρά διαρρήξεων σε κοσμηματοπωλεία της Αττικής, με τη δράση της να έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας. Οι κατηγορούμενοι δρούσαν οργανωμένα, χρησιμοποιούσαν κλεμμένα οχήματα και μέσα σε λίγα λεπτά ολοκλήρωναν τις επιδρομές τους, αφαιρώντας κοσμήματα μεγάλης αξίας.

Σε βίντεο-ντοκουμέντο που έδειξε το MEGA καταγράφεται λευκό κλεμμένο αυτοκίνητο να σταματά έξω από κοσμηματοπωλείο στη Νίκαια. Τέσσερα μέλη της ομάδας αποβιβάζονται, με τον έναν να επιχειρεί να παραβιάσει την είσοδο χρησιμοποιώντας λοστό.

Την ίδια στιγμή, δύο συνεργοί του στρέφουν την κάμερα ασφαλείας προς διαφορετική κατεύθυνση με τη βοήθεια ενός σκουπόξυλου, ώστε να μην καταγράφονται οι κινήσεις τους. Αμέσως μετά, οι δράστες σπάνε τη βιτρίνα με βαριοπούλα, εισβάλλουν στο κατάστημα και αρπάζουν όσα κοσμήματα προλαβαίνουν, προκαλώντας αναστάτωση στη γειτονιά από τον έντονο θόρυβο.

«Ήταν τέσσερα με πέντε άτομα. Σταμάτησαν έξω από το κατάστημα και με λοστούς και βαριοπούλες άρχισαν να χτυπούν τις πόρτες. Μπήκαν μέσα, πήραν ό,τι πρόλαβαν και εξαφανίστηκαν», περιέγραψε στο Mega ο ιδιοκτήτης του κοσμηματοπωλείου.

Η επιδρομή διήρκεσε μόλις τέσσερα λεπτά, με τους κουκουλοφόρους να αποσπούν κοσμήματα αξίας περίπου 20.000 ευρώ πριν διαφύγουν. Σύμφωνα με την Αστυνομία, η ίδια εγκληματική ομάδα φέρεται να είχε πραγματοποιήσει αντίστοιχες διαρρήξεις και σε άλλα κοσμηματοπωλεία της Αττικής.

Ο ιδιοκτήτης ανέφερε ακόμη ότι το τελευταίο διάστημα είχαν σημειωθεί τρεις παρόμοιες διαρρήξεις στην περιοχή, όλες με σχεδόν την ίδια μεθοδολογία. «Ο κόσμος είχε βγει έξω, φώναζε και τους αποδοκίμαζε, όμως εκείνοι δεν πτοήθηκαν καθόλου», είπε χαρακτηριστικά.

Η αστυνομική έρευνα οδήγησε στη σύλληψη εννέα ατόμων, τα οποία φέρονται να αποτελούσαν την εγκληματική οργάνωση με έδρα τον Κορυδαλλό. Όπως προέκυψε, πριν από κάθε «χτύπημα» έκλεβαν αυτοκίνητα, τα οποία χρησιμοποιούσαν στις διαρρήξεις, ώστε να δυσκολεύουν τον εντοπισμό τους.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Αρχών, τα παράνομα κέρδη της συμμορίας ξεπερνούν τις 370.000 ευρώ.