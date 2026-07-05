Η μεγάλη πυρκαγιά που έπληξε το Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές σε φυσικό περιβάλλον, περιουσίες πολιτών και επιχειρήσεις, σημειώνει σε ανακοίνωσή του το Κίνημα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού, ασκώντας κριτική στη διαχείριση της κρίσης και θέτοντας σειρά ερωτημάτων προς την κυβέρνηση για την πρόληψη, την ετοιμότητα και τη διαφάνεια των αρμόδιων μηχανισμών.

Η ανακοίνωση από το κόμμα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία»

Το Ωραιόκαστρο μας στη Θεσσαλονίκη παραδόθηκε στις φλόγες, που άφησαν πίσω τους ένα τοπίο ολικής καταστροφής. Χάθηκε πολύτιμος φυσικός πλούτος, περιουσίες πολιτών και επιχειρήσεων καταστράφηκαν και οι κάτοικοι βιώνουν την αγωνία και την οργή που προκαλεί η αδυναμία του κρατικού μηχανισμού να προστατεύσει αποτελεσματικά ανθρώπους και φυσικό περιβάλλον.

Το Κίνημα «ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» καλεί την Κυβέρνηση να δώσει άμεσα, εγγράφως και με απόλυτη διαφάνεια απαντήσεις στα εξής κρίσιμα ερωτήματα:

Υπήρχαν και είχαν συντηρηθεί οι προβλεπόμενες αντιπυρικές ζώνες στην περιοχή; Είχαν συντηρηθεί τα δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας Μέσης και Υψηλής Τάσης; Έγιναν οι αποψιλώσεις των κλαδιών δέντρων ώστε να μην ακουμπούν στα εναέρια καλώδια; Είχαν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης και πολιτικής προστασίας που επιβάλλουν οι νόμοι και οι υπηρεσιακές οδηγίες; Υπάρχουν ή όχι αιτήσεις ή σχεδιασμοί για εγκατάσταση ανεμογεννητριών στις κομμένες εκτάσεις;

Η Κυβέρνηση οφείλει να απέχει από οποιαδήποτε αδειοδότηση ή ενέργεια που θα μπορούσε να ενισχύσει την καχυποψία και την πεποίθηση σημαντικού μέρους της κοινωνίας ότι οι καταστροφικές πυρκαγιές ενδέχεται να αξιοποιούνται προς όφελος ιδιωτικών συμφερόντων και εις βάρος του δημόσιου συμφέροντος, της πατρίδας και των Ελλήνων πολιτών.

Οι πολίτες δεν ανέχονται πλέον σκιές, υπεκφυγές και αδιαφάνεια. Απαιτούν καθαρές απαντήσεις, πλήρη λογοδοσία και συγκεκριμένες ευθύνες.

Την ίδια ώρα, παραμένει ανοιχτή η δημόσια συζήτηση για τις επιλογές που οδήγησαν στην απολιγνιτοποίηση και στην καταστροφή του ενεργειακού “μαξιλαριού” της χώρας, ιδιαίτερα σε περιόδους ενεργειακής κρίσης, η οποία εκτοξεύει τις τιμές και την ακρίβεια που συνθλίβει τα ελληνικά νοικοκυριά.

Τομέας Ενέργειας «Ελπίδα για τη Δημοκρατία»